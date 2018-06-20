廣編／上班族午後失神欠活力恐是「假性疲勞」作祟？！

午餐吃飽就犯睏?下午開會哈欠連連難專心? 別再讓午後的失神、無神影響你的思緒與工作效率! 最新的超商銷售數字顯示，多數上班族習慣在午餐後購買咖啡或茶飲，希望開啟專注、有活力的下半天，但專業營養師宋明樺提醒，有時候明明不累卻覺得懶懶的、想耍廢的時刻，可能只是攝取的營養沒有被適當轉換導致的「假性疲勞」！想要給自己一整個下午的活力、順利完成下午的工作，營養師建議，光是換種飲料，將餐後飲品改為微酸甜口感的100%果汁，就能幫助你活力回神。

為什麼午餐後特別容易失神、無神、沒精神? 宋明樺營養師解釋，進食後消化器官開始動作轉換食物能量，同步啟動讓人睡意全開的副交感神經。同時進食後的胰島素分泌，也會讓血糖降低引發嗜睡。營養師提醒，下午懶懶失神想耍廢一下的狀況，可能是因為體內的營養沒有得到適當轉換導致的缺活力小訊號。從超商銷售數字來看，目前約8成左右的上班族會選擇咖啡、茶飲作為午餐飲品，但營養師指出，其實飯後飲用酸甜口感的100%果汁，也許更能幫助回神。