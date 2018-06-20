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鎧勝-KY下半年2大新品驅動 營收逐季看增

鉅亨網2018/06/20 09:51
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金屬機殼廠 (5264-TW) 打入主要客戶手機供應鏈，加上主要客戶發表新款筆記型電腦產品，為下半年兩大營運動能，利多消息推升今 (20) 日逆勢走揚，盤中大漲逾 2.5%，一舉收復月線與季線，股價表現相對大盤強勢。

鎧勝今年打入主要客戶手機產品供應鏈，加上主要客戶將發表新款筆記型電腦產品，是下半年兩大營運重點，董事長程建中表示，若需求面佳，下半年營收可望逐季走揚，全年營收表現也有機會優於去年。

不過，鎧勝為因應建廠準備，去年下半年起投入前期機器設備等支出，今年也將持續投入資源，程建中表示，今年效應也將持續，且越接近投產時間，所投入的資源將越多。法人預估，第 3 季鎧勝仍將受到新品投產學習曲線影響，毛利率將續下探，第 4 季則可望回升。

鎧勝去年 9 月已在蘇北鹽城擴充新的生產基地，預計今年第 3 季逐步量產，且原有的浙江嘉善廠區也持續投入資源，預期下半年都會慢慢開花結果，鹽城廠區第一期到年底前將會導入 4000 台 CNC 產能，明年啟動第二期計畫，未來鹽城產能將超越上海廠區。目前嘉善廠以手機機殼訂單為主，鹽城廠區則是以筆電、平板等大型電子產品機殼為主。

若投資人看好鎧勝後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：鎧勝中信 7A 購 01(076343-TW)、鎧勝兆豐 79 購 01(076212-TW)、鎧勝元大 7A 購 01(076777-TW) 等。

鎧勝-KY相關權證。資料來源：鉅亨網整理
鎧勝 - KY 相關權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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