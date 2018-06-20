電視看不到世足賽　他籲政府出來管管

4 年一次的世界盃足球賽目前正在俄羅斯如火如荼地開打，但國內的足球迷今年只能透過 MOD 的愛爾達體育台收看，國民黨台北市長參選人丁守中今（ 20 ）日就在臉書上貼文表示，多數球迷不能在電視大螢幕上看，總是遺憾，希望政府能夠出來管管。

曾任籃球協會理事長的丁守中說，世足賽開打以來，很多人跟他反應，全球矚目的世界足球運動賽事，在台灣很多人只能在手機及電腦上看，轉播畫質差而且常卡卡，雖然愛爾達做了補救。但畢竟華視的轉播也只有後面的十六強比賽，但這麼盛大重要的比賽，除少數付費安裝 MOD 者，多數人不能在電視大螢幕上看，總是遺憾。