電視看不到世足賽　他籲政府出來管管

4 年一次的世界盃足球賽目前正在俄羅斯如火如荼地開打，但國內的足球迷今年只能透過 MOD 的愛爾達體育台收看，國民黨台北市長參選人丁守中今（ 20 ）日就在臉書上貼文表示，多數球迷不能在電視大螢幕上看，總是遺憾，希望政府能夠出來管管。
曾任籃球協會理事長的丁守中說，世足賽開打以來，很多人跟他反應，全球矚目的世界足球運動賽事，在台灣很多人只能在手機及電腦上看，轉播畫質差而且常卡卡，雖然愛爾達做了補救。但畢竟華視的轉播也只有後面的十六強比賽，但這麼盛大重要的比賽，除少數付費安裝 MOD 者，多數人不能在電視大螢幕上看，總是遺憾。
丁守中指出，發展全民體育是政府政策，愛爾達背後金主就是中華電信，華視也是公廣集團成員，大家都在說往年都可在大電視上看到的電視轉播，今年多半球迷只能在手機及電腦上看，簡直是虐待球迷。雖然轉播是在商言商，網民間流傳的說法，都在懷疑在 32 到 16 強之間不轉播，是華視在幫中華電信 MOD 及愛爾達搶占市場。
丁守中批評，民進黨政府以全民體育為名，強制各單項運動協會全面開放招收會員，敢用強力手段要求各協會在三月全面改選。面對全國多數民眾無法在大電視螢幕看世足賽的不滿與遺憾，對同屬政府控制的愛爾達及華視怎麼悶不吭聲？