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磐石輪機部門堅守崗位　執行航行任務幕後功臣

軍聞社2018/06/20 08:02
▲ 執行海上加油作業時，磐石軍艦輪機部門官兵監控輸出油量及壓力。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 執行海上加油作業時，磐石軍艦輪機部門官兵監控輸出油量及壓力。（軍聞社記者周昇煒攝）
為圓滿達成海軍年度遠航訓練任務，輪機部門官兵，時時縝密巡查機件運轉情形。（軍聞社記者周昇煒攝）輪機部門官兵各司其職，隨時緊盯各儀表狀態。（軍聞社記者周昇煒攝）

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）為了讓近400位官兵在敦睦遠航期間能夠正常生活作息，磐石軍艦輪機部門24小時堅守崗位，與艙底高溫、油污、噪音與數以百計的系統儀表為伍，隨時周密檢查中央控制室各操控系統、主機與發電機等輪機核心裝置，讓艦上食衣住行等「最重要的小事」順利執行，是航程中「不起眼卻重要的存在」。

　「磐石軍艦」擔任「海軍107年敦睦遠航訓練」的旗艦，也負責「班超」及「昆明」軍艦的海上加油整補作業任務，當艙面整補站官兵進行高線張力建立、輸油管連接後，輪機部門人員就在艙底候令輸油，並隨時觀測儀表、監控輸油量，確保每次加油任務圓滿完成。

　若把船艦比喻成人體，那麼輪機就是它的內部臟器，負責「供給能量、消化廢物、調節體溫」等機能，缺一不可，磐石軍艦輪損管官謝澤偉上尉表示，在船艙下方工作的輪機部門值班人員，必須忍耐長時間的高溫及噪音，由於工作環境艱苦，反而讓部門內官兵的感情更加深厚。

　「面對儀表時要保持高度敏銳的觀察力」，謝澤偉上尉不斷提醒輪機部門人員，工作經驗可以累積，但在監控儀表及巡查機房各部位時，都要隨時用「第一次」的謹慎態度，縝密檢查機件運轉情況，才能確保航行任務順利完成。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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