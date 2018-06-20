敦睦船艦「外科醫生」 水下作業大隊隨時待命

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」自左營軍港啟航後，航行105天，橫跨太平洋、巴拿馬運河及加勒比海，為確保任務艦航行安全，避免海上廢棄漁網勾纏、漂流木及礁石擦碰，導致艦船動力系統受損，支隊納編海軍水下作業大隊官兵扮演軍艦的「外科醫生」，隨時進行船體檢視與故障排除，確保3艘任務艦能順利執行敦睦任務。

支隊在靠泊各友邦港口時，水下作業大隊任務小組進行3艘任務艦船艦底部檢視工作，由3人在陸面執行時間監測與管控，另2位潛水員則完成水肺（SCUBA）相關裝備穿戴後依序下潛，並以目視方式檢視大軸、俥葉、音鼓、海底門、穩定翼與計程儀等裝備，維護航行安全。

以此行為例，昆明軍艦在太平洋航行時，輪機部門執勤官兵聽見俥葉傳來陣陣異物碰撞聲，水下作業大隊人員立即集合、著裝，用最快速度攜帶所需裝備，搭乘磐石軍艦上的10人工作艇前往檢視，下水檢查後發現為海上漂流廢棄漁網鉤絆大軸，經立即處置後順利恢復船艦正常航行。

「水下作業時一定是2人一組，隨時要注意潛伴的安全」，海軍水下作業大隊上尉副隊長李宏鳴表示，水中環境與陸地相較，不論是光線、浮力、洋流、水溫及裝備等都伴隨較高的風險係數，執行任務時的基本原則「除了安全還是安全」。

所有官兵各司其職才能順利完成敦睦任務，海軍水下作業大隊人員細心且縝密地頂著海水壓力忙碌穿梭在船艦底部巡查、隨時待命緊急救援，即使大洋變化莫測，官兵們仍堅守崗位，以專業的態度守護航行安全。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社