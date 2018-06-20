「游修小組」菁英薈萃　專業修護維繫艦艇安全

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）「我們就像後勤中的後勤，只在需要我們的時候出現，最主要的工作就是維持艦艇動力。」一句話道出修護工作艱辛的機械士官長蘇明政，有多年艦艇修護經驗；「107年敦睦遠航訓練支隊」為確保敦睦期間航行安全，特別納編一群像蘇明政士官長一樣的修護菁英組成「游修小組」，專門負責處理軍艦臨時產生的各項疑難雜症。

敦睦支隊的游修小組成員，來自海軍保修指揮部底下，匯集包含內燃機、電工、鐵工、機械、電子、雷達等各領域佼佼者，分別專精裝備維護工作，有別於艦上各部門進行的週期性保養（PMS），若出現裝備內部故障、影響航安的高技術修護需要，則由游修小組提供專業建議，配合艦上輪機部門共同執行如裝備維修、管路破損、焊接及車床等緊急修護工作，將故障排除，讓艦艇得以順利航行。

游修小組內最資深的輪機士官長張文慶表示，本次遠航間曾遇到油壓泵內的固定螺絲斷裂，導致油壓無法傳送，連帶影響俥葉無法調整螺距的情況，當時為了恢復其運作功能，就使用車床器械重新俥磨新製螺絲替換，並運用高難度的焊接技術，才順利解決問題。

游修小組在遠航前會先將一些可即時替換的維修用料備齊，以備不時之需，張文慶士官長補充道：「執行修護工作時，也藉機指導艦上人員，希望可以把技術與經驗傳承下去，也期許各艦在遠航任務上，可以圓滿順遂地達成任務。」

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社