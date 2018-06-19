敦睦支隊官兵損管暨備戰操演　反覆訓練確維航安

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）「操演！操演！本艦大飯廳重大失火！修理班人員速前往搶救！」在急促的全艦廣播聲中，修理班人員熟練地迅速著裝，準備實施餐廳損害管制演習，再加上定期的備戰操演，這都是敦睦支隊官兵每週既定的演練課目，唯有透過反覆地訓練及要求，才能確保航行安全與敦睦任務順遂。

船艦失火是非常危險的狀況，稍有不慎，星星之火將延燒整艘戰艦，因此，磐石、班超及昆明軍艦3艘任務艦官兵在遠航期間，經常模擬各艙間失火狀況，由各責任區修理班進行火源種類與起火點確認，並針對失火處斷開電力供應和機械隔離作業後，建立防火、防煙界區，以有效控制失火範圍，降低災損。

為模擬真實情況，船上訓練教官會使用煙霧產生器製造大量濃煙，讓消防班人員透過熱顯像儀判斷火源位置，同時，教官也會以手搖紅旗方式，模擬火焰延燒路徑，讓官兵臨機應變各種狀況，實施滅火搶救；每次操演過後，防護衣及面罩下的涔涔汗水，就像是洗了一場特別的「蒸汽浴」一般。

不只是損管操演，海上的各項備戰工作更是官兵訓練重點，航行期間各任務艦不斷配合想定執行各項備戰作為，包括對空、對海及水下目標的追瞄，或是彈藥緊急裝填、核生化防護工作等，要求各部位官兵熟稔相關作業流程，達成「平時多流汗、戰時少流血」的目標。

「長達3個月的航程，是訓練官兵最好的時機。」昆明軍艦艦長陳上校表示，在緊急情況發生時，一分一秒都非常珍貴，尤其面對備戰或是損害管制的緊急情況，更是人命攸關、絲毫馬乎不得，只有反覆訓練、發覺錯誤、改正錯誤，才能貫徹航安的要求與目標，確保官兵生命安全及敦睦遠航任務順利成功。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社