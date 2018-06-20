廣編／全球旅遊免稅通路限定　麥卡倫探索系列

追尋卓越就是 〈The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列〉單一麥芽威士忌的靈感來源。〈The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列〉是令人驚豔的威士忌四重奏，鼓勵所有人踏上追尋靈感泉源之旅，去發現能永生難忘的創作，去前往能為我們製造最美妙之經驗和回憶的地點，這將是一生中給自己最棒的禮物。最重要的是，〈The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列〉帶領著我們，不斷地挑戰追求卓越。

人生中能踏上卓越旅程的機會少之又少，但是，在我們經歷過這些旅程之後，人生藍圖將會發生劇烈的轉變，而且旅程中的經驗也會永遠與我們相伴。麥卡倫展開了卓越之旅，是為了追尋世界最頂級的橡木，以打造麥卡倫專屬的獨特橡木桶來陳釀全世界最珍貴的威士忌。

麥卡倫在這一趟卓越旅程中，持續追尋與探索最高領域，並帶領我們橫越洲際大陸、文化和土地。我們在追尋對單一麥芽威士忌之品質和風味，具有關鍵性影響的最優質橡木，以及將我們在旅程中的領悟和收獲帶回麥卡倫的核心，以便能持續塑造和影響我們的堅持。

〈The Macallan Quest Collection 麥卡倫探索系列〉四款別具風格的威士忌，是專為全球旅遊免稅通路而打造，講述麥卡倫追尋頂級橡木雪莉桶的故事。 本系列中每一款單一麥芽威士忌都是一場風味與個性的探險，從活力清新至醇厚濃郁，都是標誌麥卡倫威士忌特色的最佳註解。

〈麥卡倫Quest藍天〉向麥卡倫的卓越旅程致意，麥卡倫飛越20,000多英哩尋找最適合釀酒的橡木，最後嚴選出4款不同類型的橡木桶，釀造出柔軟柑橘果味與香草橡木調和而成的平衡風味。

〈麥卡倫Lumina絢綠〉麥卡倫橫跨了新、舊世界超過15,000英哩路程，尋找出3種最優質的橡木桶類型， 造就出口感強勁、濃烈、伴隨乳脂香草氣息和木質辛香味，並點綴著鮮明生薑韻味的威士忌。

〈麥卡倫Terra赤木〉透過講述著橫越10,000英哩的探索，特別嚴選西班牙及美國橡木打造的最頂級初次橡木雪莉桶，釀造出一款雙層風味複雜且平衡的單一麥芽威士忌。〈赤木〉精彩呈現出酒體熟成的威士忌，擁有特色鮮明的太妃糖、香甜乾果和豐富木質辛香料的氣味。

〈麥卡倫Enigma湛藍〉是這系列中最極致的展現。相較於前3款威士忌，此款單一麥芽威士忌的風味個性最接近麥卡倫的核心精髓。〈湛藍〉的創作靈感完全源自於西班牙Jerez de la Frontera，酒液陳年於Tevasa打造的頂級西班牙紅橡木雪莉桶。100%初桶陳年呈現口感豐厚濃烈的單一麥芽威士忌，散發出頂級的成熟橡木韻味，並融合了肉桂、香草和乾果的細緻芬芳。

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