質疑福斯移民報導 好萊塢製作人不滿發聲

連續得過5座艾美獎（Emmy Awards）的李維登今天在推特寫道，他與福斯的合約還有一季未播，明年到期後他將「自立門戶」。但他後來退縮，表示尊重福斯高層萊斯（Peter Rice）、華登（Dana Walden）與紐曼（Gary Newman）。

路透社報導，美國電視喜劇「摩登家庭」（ModernFamily）共同製作人李維登（Steve Levitan）今天在推特說，為福斯電視公司工作令人感到「厭惡」，因為這家公司跟福斯新聞（Fox News）一樣屬於21世紀福斯公司（Twenty-First Century Fox）。

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）21世紀福斯公司的新聞主播支持美國政府拆散移民兒童與父母的作法，指稱移民兒童假哭，還說收容中心是夏令營，引發一些好萊塢製作人與導演抨擊，一名金獎製作人揚言將跳槽。

他在聲明中說：「從現在開始，我會花點時間觀察他們走向何處，到時候，我會對我的未來做出決定。」

美國總統川普政府祭出的政策，拆散非法越境的移民小孩與父母，招致美國國內外日益嚴厲的抨擊；李維登對福斯新聞的批評，也引起另3名具影響力的電視與電影製作人附和。

這些好萊塢人物主要是不滿福斯新聞報導美國總統川普在南部邊界將移民兒童與父母強制拆散的角度，有些人認為這些報導是蓄意誤導閱聽人。

李維登在推特寫道，福斯新聞「一天有23小時都在支持」槍枝遊說、保守派陰謀論與總統川普的謊言，「我每天開車進入那個地方，製作關於包容他人的節目，覺得難以接受」。

福斯新聞的保守派主播發言支持這項政策，殷格拉漢（Laura Ingraham）昨天形容用來收容遭拆散兒童的拘留中心「根本就是夏令營」。

福斯新聞撰稿人柯爾特（Ann Coulter）17日還形容遭留置的移民小孩是「哭天搶地的兒童演員」，提醒川普「不要上當了，總統先生」。

「蓋酷家庭」（Family Guy）製作人塞思麥克法蘭（Seth MacFarlane）、「伴娘我最大」（Bridesmaids）導演保羅費吉（Paul Feig）與製作過多部作品的朱德阿波托（Judd Apatow）都發言批評。

塞思麥克法蘭16日在推特說，替「這家公司工作令他感到難堪」，他製作的「蓋酷家庭」在福斯電視台播出，他指的是他與福斯新聞的連結。

保羅費吉曾為福斯製作過「麻辣賤諜」（Spy）與「麻辣嬌鋒」（The Heat）。他在推特寫道，雖然他喜歡在福斯影片與電視部門工作的人，但他「也無法縱容他們的新聞部門支持宣傳不道德又粗魯的政策，以及這個政府對移民小孩採取的行動」。

製作過「女孩我最大」（Girls）與「姐姐愛最大」（Trainwreck）的朱德阿波托（Judd Apatow），也敦促福斯藝人就移民報導向公司施壓，請福斯旗下明星與主管「想像如果這是你們小孩會怎麼樣。誰在福斯有電影、電視節目、體育節目與新聞節目？在他們推動這些政策時，你們怎能默不吭聲？」。

康卡斯特公司（Comcast Corp.）上週提議以650億美元收購21世紀福斯公司（21st Century Fox）的關鍵影片與電視資產，引發與迪士尼公司（Walt DisneyCo.）之間的激烈爭戰，爭奪可望創造媒體娛樂霸業的協議。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070620