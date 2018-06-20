阿里山公路每逢下雨就泥流成害　原來是路側坡頂有墾荒

受西南氣流持續影響，嘉義地區間歇性大雨不斷，昨(19)日台18線的阿里山公路38.6公里處（觸口段）也驚傳泥流形成災害，阻礙上、下山交通，幸無造成人員傷害。經交通部公路總局第五區養護工程處派員立即清洗，午時恢復雙向正常通車。却在路側坡頂赫然發現有人「墾荒」造成泥害。
有山區居民即在臉書指出，「想說為什麼每次下雨，阿里山台18號到38.6 K都有土石流下來？原來凶手是這會被山豬開墾的地，有請環保局＋林務局＋水保局可以處理危害到居民回家的元凶嗎？」
居民說：「為什麼每次開墾都不會被發現！是不是眼睛都瞎了？」
▲阿里山公路38.6公里處坡頂的開發，原來是經過嘉義縣政府核准的。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2018.06.19）
經詢阿里山段長蔡衞勇表示，有關台18線38.6k邊坡泥流案，11日發現倒樹與落石情況，遂於13日空拍邊坡，發現坡頂有人為開發情況，當日即緊急會勘處理，後續已請主管的嘉義縣政府儘速研處。
嘉義縣政府水利處水土保持科長張志聰回應指出，15日前往會勘確認地主合法申請農業整坡，占地0.7公頃，已要求做好阻絕土石滑落，造成泥流原因，待天氣好轉由公路總局阿里山工務段進行空拍了解。
山林復育，林務單位一直積極推動，民間公益團體或個人也想法設法協助執行，公路局工務段在公路交通安全，人民生命、財產的維護上，也常常疲於奔命，非常辛苦。由阿里山公路38.6公里的空拍照片，開發位置與現況，我們不難發現，現在與未來都可能是該路段交通安全上的隱憂，難怪居民們會擔心。