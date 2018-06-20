阿里山公路每逢下雨就泥流成害　原來是路側坡頂有墾荒

受西南氣流持續影響，嘉義地區間歇性大雨不斷，昨(19)日台18線的阿里山公路38.6公里處（觸口段）也驚傳泥流形成災害，阻礙上、下山交通，幸無造成人員傷害。經交通部公路總局第五區養護工程處派員立即清洗，午時恢復雙向正常通車。却在路側坡頂赫然發現有人「墾荒」造成泥害。

有山區居民即在臉書指出，「想說為什麼每次下雨，阿里山台18號到38.6 K都有土石流下來？原來凶手是這會被山豬開墾的地，有請環保局＋林務局＋水保局可以處理危害到居民回家的元凶嗎？」