NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈名記者：喬治很可能會選擇留在雷霆阿里山公路下雨泥流成害　元凶是它凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

納吉貪汙證據確鑿 大馬政府料將提告

中央社2018/06/20 10:13
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者郭朝河吉隆坡20日專電）馬來西亞首相馬哈地透露，隨著一個馬來西亞發展公司（1MDB）調查進度有結果，預料將提告前首相納吉涉嫌貪汙，甚至不排除在未來幾個月內展開逮捕行動。

馬哈地接受國外媒體訪問時表示，目前一個馬來西亞發展公司的調查工作進行順利，隨著真相慢慢浮現，預料將對在此案中扮演核心角色的納吉提告，包括挪用政府資金和貪汙犯罪。

他指出，納吉必須為負債累累的一個馬來西亞發展公司負責，因為所有文件都經過他簽名，這代表他已經過目，必須為文件內容負責。

馬哈地表示，目前調查單位已部署全部方案，準備提告，不排除在近期展開逮捕行動，甚至還可望在今年底開庭審訊。另外，除了貪汙與洗黑錢等罪行，也不排除對納吉擔任首相期間濫用權力提告。

至於納吉妻子羅斯瑪，馬哈地表示，雖然知道她也涉嫌貪汙，不過她並沒有簽署任何文件，沒有物證能證明她的貪汙情況，因此較難提告。

美國「華爾街日報」報導，馬來西亞前首相納吉在2015年時，涉嫌將一個馬來西亞發展公司（1MDB）的7億美元公款匯入自己的私人帳戶，進而揭露他許多涉嫌濫用公款的舞弊行為。

根據馬來西亞法律，一旦洗黑錢罪名成立，將面對最高15年刑期，以及判決繳納洗黑錢收益總值的5倍罰款。（編輯：陳俊碩）1070620

唐獎第三屆漢學獎 日美兩學者共學者看貿易戰：開放才能救中...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan