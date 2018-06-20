納吉貪汙證據確鑿 大馬政府料將提告

（中央社記者郭朝河吉隆坡20日專電）馬來西亞首相馬哈地透露，隨著一個馬來西亞發展公司（1MDB）調查進度有結果，預料將提告前首相納吉涉嫌貪汙，甚至不排除在未來幾個月內展開逮捕行動。
馬哈地接受國外媒體訪問時表示，目前一個馬來西亞發展公司的調查工作進行順利，隨著真相慢慢浮現，預料將對在此案中扮演核心角色的納吉提告，包括挪用政府資金和貪汙犯罪。
他指出，納吉必須為負債累累的一個馬來西亞發展公司負責，因為所有文件都經過他簽名，這代表他已經過目，必須為文件內容負責。
馬哈地表示，目前調查單位已部署全部方案，準備提告，不排除在近期展開逮捕行動，甚至還可望在今年底開庭審訊。另外，除了貪汙與洗黑錢等罪行，也不排除對納吉擔任首相期間濫用權力提告。
至於納吉妻子羅斯瑪，馬哈地表示，雖然知道她也涉嫌貪汙，不過她並沒有簽署任何文件，沒有物證能證明她的貪汙情況，因此較難提告。
美國「華爾街日報」報導，馬來西亞前首相納吉在2015年時，涉嫌將一個馬來西亞發展公司（1MDB）的7億美元公款匯入自己的私人帳戶，進而揭露他許多涉嫌濫用公款的舞弊行為。
根據馬來西亞法律，一旦洗黑錢罪名成立，將面對最高15年刑期，以及判決繳納洗黑錢收益總值的5倍罰款。（編輯：陳俊碩）1070620