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唐獎第三屆漢學獎 日美兩學者共享

中央社2018/06/20 10:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北20日電）唐獎第三屆「漢學獎」得主今天揭曉，由日本學者斯波義信、美國學者宇文所安（Stephen Owen）共享，也是漢學獎第一次出現兩位得主。

大阪大學名譽教授斯波義信擅長宋史、中國經濟史、中國城市史，是「東京文獻學派」的代表人物。他同時也是「東洋文庫」理事長，致力將研究普及到社會大眾，出版許多膾炙人口、薄薄易讀的冊子，其中包括「華僑」，對東西方漢學界產生深刻影響。

哈佛大學東亞系教授宇文所安，則是唐詩研究的權威，他將許多唐詩翻譯成英文，並加以註解，尤其是杜甫的詩作，讓西方學者得以瞭解這項東方詩歌的精妙。他將唐詩形容為歷史脈動中的「感覺結構（structureof feeling）」，體現了知識分子的生活種種。

特別的是，這是唐獎漢學獎頒發3屆以來，首度在同一屆中出現2位得主，且兩人的研究並無太大關連。

唐獎生醫獎連續3屆都有兩位以上得主，但分別是頒給「免疫療法」、「基因編輯」、「標靶治療」領域的學者。而這次漢學獎的兩位得主，斯波義信擅長宋代經濟史，宇文所安則以唐詩研究、比較文學為人稱道，兩人一在日本、一在美國，也鮮少接觸。

參與評選的中研院副院長黃進興解釋，自然科學領域往往是多位學者像「接力賽」般，共同完成一個發現和突破；人文領域則不然，不管是哲學、文學還是歷史，都很少見有一個偉大著作是由兩人以上共同寫成。

黃進興表示，不同學科領域，隔行如隔山，漢學獎評選很難找到兩個以上學者做共同的主題，且都有非常卓越的貢獻。今年的兩位得主，在各自的領域都是非常了不起的「大家」，評審團願意一次頒給兩人，表彰他們對世界的貢獻。

黃進興也提到，一般民眾可能較陌生，但在漢學界來說，這兩人都是非常有名的學者，「身上掛滿勳章」。斯波義信多次獲得日本天皇召見，去年還得到日本文化勳章；宇文所安則是繼思想史大師約翰‧羅爾斯（John Rawls）後，擔任哈佛大學最高榮譽的「詹姆斯‧布萊恩特‧柯南德講座」（James Bryant ConantUniversity Professor, Harvard University）。

唐獎基金會將於今年9月舉辦「唐獎週」活動，邀請漢學獎兩位得主來台受獎，與台灣學術界互動，並為一般民眾和年輕學子演講。斯波義信已確定會來台，宇文所安近期不幸摔倒，目前正在積極復健中，是否來台仍在未定之天。（編輯：黃于）1070620

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