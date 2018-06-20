NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈名記者：喬治很可能會選擇留在雷霆阿里山公路下雨泥流成害　元凶是它凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

白宫貿易顧問Navarro：對iPhone可獲關稅

鉅亨網2018/06/20 10:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

據《紐約時報》週一 (18 日) 報導，消息人士透露，美國總統川普告知蘋果執行長庫克，在中國組裝的 iPhone 將不會被美國課徵關稅，但白宫貿易顧問 Peter Navarro 週二表示，他對於 iPhone 可獲關稅豁免的事情並不知情。

《紐約時報》報導指出，過去幾個月以來，庫克分別拜訪白宫和北京重要人士，期望能緩和中國與美國之間緊張的貿易關係，消息人士表示，蘋果擔憂北京當局可能會透過限制其在中國的業務，以對美國進行報復。

對此，川普告知庫克，美國不會對在中國組裝的 iPhone 進行關稅課徵，但貿易顧問 Navarro 表示，他對 iPhone 可獲關稅豁免的事情並不知情。蘋果公司拒絕進一步回應此問題。

蘋果在中國有 41 間分店，每年賣出數百萬台 iPhone，在中美貿易緊張局勢加劇下，該公司股價週二下跌 1.62%，收於每股 185.69 美元。

蘋果股價日線走勢圖
蘋果股價日線走勢圖

根據摩根士丹利的報告，蘋果 20% 營收的營收來自於亞洲國家，此外，晶片為 iPhone 的核心，半導體製造商在貿易戰升溫情況下，亦面臨重大考驗，該產業 52% 的營收面臨風險。

在川普於週一發表聲明，若中國不撤回其關稅決定，美國將針對新一批價值 2000 億美元的中國進口商品課徵 10% 的關稅。中國則表示，北京將保護該國利益。

Navarro 重申，美國的重點在於縮減與中國的貿易逆差，以及保護智慧財產權，此 10% 的關稅將努力使消費者不受影響，此外，他指出目前川普政府與北京當局的談判進展有限，尚未改變中國充滿「掠奪性」的貿易作風。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字iphone蘋果美國中國貿易戰afpappleheadline
〈財報〉甲骨文Q4獲利優於...〈遠東銀股東會〉擴展海外+...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan