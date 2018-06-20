白宫貿易顧問Navarro：對iPhone可獲關稅

據《紐約時報》週一 (18 日) 報導，消息人士透露，美國總統川普告知蘋果執行長庫克，在中國組裝的 iPhone 將不會被美國課徵關稅，但白宫貿易顧問 Peter Navarro 週二表示，他對於 iPhone 可獲關稅豁免的事情並不知情。

《紐約時報》報導指出，過去幾個月以來，庫克分別拜訪白宫和北京重要人士，期望能緩和中國與美國之間緊張的貿易關係，消息人士表示，蘋果擔憂北京當局可能會透過限制其在中國的業務，以對美國進行報復。

對此，川普告知庫克，美國不會對在中國組裝的 iPhone 進行關稅課徵，但貿易顧問 Navarro 表示，他對 iPhone 可獲關稅豁免的事情並不知情。蘋果公司拒絕進一步回應此問題。