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中央社

學者看貿易戰：開放才能救中國 但挑戰最大

中央社2018/06/20 10:17
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶嘉興20日電）面對美國在中美貿易失衡上採取的強勢措施，學者夏明說，中國最應該做的就是「開放」，但這個開放和過去中國採取的開放都不同，而且對於中共的領導來說，此種開放可能會致命。

中美兩國在貿易爭端上互祭加徵關稅的措施。迄今為止，中國官方針對貿易戰在言語上都強硬回應，但也利用不同場合強調對外將會更開放。

不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日說，中國過去幾週一直在說開放和全球化，但這只是個「笑話」。他還形容，中國政府採取的是「掠奪性經濟手段」，包括竊取美國智慧財產權、輸出過量鋼鋁壓縮全球價格等。

紐約城市大學教授夏明告訴中央社記者，中共建政後的3輪經濟開放，分別是鄧小平主政下1979年的改革開放、鄧小平1992年南巡講話後再次確立改革開放，以及2001年中國加入世界貿易組織（WTO）。

他說，今天中國要處理與美國的貿易衝突，就是要繼續開放，但只有立基於過去3輪的開放型態顯然是不夠的，必須從結構上處理中國經貿對外資、外國產品的限制或保護主義。

他認為，新一輪的開放將涉及服務業、金融業和資訊行業。

「（網路）防火牆不撤，怎麼叫開放？」網路遮罩導致訊息不對等、防火牆造成在中國外企提高經營成本、以及中國企業在國內電子商務上的壟斷都應該改變，但這考驗相關利益集團有沒有能力在開放後存活下來。

金融方面，必須允許資本更自由進出，包括投資保障、取消資金進出額度限制以及撤資自由。中國除了對一般國民實施外匯管制，民營企業家如香港富商李嘉誠，大規模撤資往往受到道德壓力，企業家海外投資也受到過多控管或指導。

夏明說，中國政府如果真的開放，短時間可能因資本外流觸發金融風暴，但時間久了，人民有信心，錢又可能回來。

「中國當今的領導人，能不能給投資界這樣的信心？」夏明認為，從中國最高領導人習近平最近紀念馬克思誕辰200週年以及他所展現的思維框架、意識形態來看，「習近平不可能重塑信心，讓人相信中國會再次改革開放。我覺得這一點是中國目前最大的困境。」

夏明認為，「中國模式」挑戰國際秩序，美國現今對中國採取強硬態度，其實冰凍三尺非一日之寒，反映的是過去10年間中美關係在認知、民間氛圍、學界態度等方面的轉變，「這種情況下，不是靠中國政府打點公關、多做點採購就能輕易移轉的。」（編輯：馮昭）1070620

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