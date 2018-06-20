NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈名記者：喬治很可能會選擇留在雷霆阿里山公路下雨泥流成害　元凶是它凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

台股盤中─由黑翻紅多空激戰10900點 資金轉向落

鉅亨網2018/06/20 10:23
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

昨日台股股匯雙殺後，台股指數今 (20) 日早盤殺盤力道稍稍緩和，加權指數開平走低，一度跌近 60 點，隨後跌幅收斂並翻紅，盤中多空在 10900 點關卡進行攻防，預估成交值不到 1800 億元。

法人認為，國際股市普遍弱勢，多方追價意願不足，觀望氣息濃厚，靜待中美貿易大戰發展，目前多頭採守勢，同時，可觀察到，資金快速從漲高的被動元件撤出，轉向如分離式元件、生技族群。

今日盤面最受關注的消息是，繼奇力新日前合併美磊後，奇力新撼美桀同步暫停交易，市場預料雙方將併，成為奇力新今年以來第 2 起合併案，使被動元件討論熱度不斷。

然而，隨著國際股市回跌，日前最強勢的被動元件和 MLCC 族群遭空方摜壓的力道最重，國巨跌幅擴大至超過半根停板，衝擊智寶、華新科跌停，大毅、佳邦、立敦和立隆電焊禾伸堂跌半根停板上下，日電貿、金山電、雷科、寶達和鈞寶跌 2% 左右。

據統計，被動元件占大盤成交比重一度高達 20%，其中，國巨成交值占有 10%。

而日前在電動車題材發酵帶動下的電池材料廠，同樣遭受空方摜壓，美琪瑪跌半根停板，康普跌近 3%，立凱 - KY 和長園科遭壓在盤下。

電腦板卡指標今日也見到賣壓持續湧出，微星大跌半根停板，技嘉跌逾 3%，映泰、青雲、精英、麗臺、威強電和撼訊均跌逾 1%。

反觀日前漲幅相對落後的二極體族群，則是以漲價利多題材持續獲得資金轉入，德微漲停，台半、統懋、虹揚 - KY 漲逾 5%，強茂、敦南也有 3% 上下漲勢。

元大投顧指出，外資近期對台股進出偏向賣方，尤其權值股首當其衝，加上投信也站在賣方並無作帳意願，此波回檔顯現系統性風險調節，後續靜待中美貿易大戰發展，關係外資動態是否能夠翻空為多。

統一投顧也認為，國際政治角力仍舊主導大盤表現，加上美國聯準會升息加速，使國際資金轉移，預料在美中貿易糾紛延續下，短期將持續影響市場投資氣氛。

而從昨日台股大跌直接摜破月線支撐來看，由於回填了 6 月 4 日跳空攻擊缺口，目前台股再度陷入前波 10800-11000 點的整理區間，月線即將走平，短期均線逐漸下壓難以上攻，後續要觀察的是成交若能維持量縮，代表籌碼面尚未失控。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字外資賣超貿易戰台股盤中被動元件國巨二極體漲價生技股headline
〈遠東銀股東會〉擴展海外+...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan