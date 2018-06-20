台股盤中─由黑翻紅多空激戰10900點 資金轉向落

今日盤面最受關注的消息是，繼奇力新日前合併美磊後，奇力新撼美桀同步暫停交易，市場預料雙方將併，成為奇力新今年以來第 2 起合併案，使被動元件討論熱度不斷。

法人認為，國際股市普遍弱勢，多方追價意願不足，觀望氣息濃厚，靜待中美貿易大戰發展，目前多頭採守勢，同時，可觀察到，資金快速從漲高的被動元件撤出，轉向如分離式元件、生技族群。

昨日台股股匯雙殺後，台股指數今 (20) 日早盤殺盤力道稍稍緩和，加權指數開平走低，一度跌近 60 點，隨後跌幅收斂並翻紅，盤中多空在 10900 點關卡進行攻防，預估成交值不到 1800 億元。

然而，隨著國際股市回跌，日前最強勢的被動元件和 MLCC 族群遭空方摜壓的力道最重，國巨跌幅擴大至超過半根停板，衝擊智寶、華新科跌停，大毅、佳邦、立敦和立隆電焊禾伸堂跌半根停板上下，日電貿、金山電、雷科、寶達和鈞寶跌 2% 左右。

據統計，被動元件占大盤成交比重一度高達 20%，其中，國巨成交值占有 10%。

而日前在電動車題材發酵帶動下的電池材料廠，同樣遭受空方摜壓，美琪瑪跌半根停板，康普跌近 3%，立凱 - KY 和長園科遭壓在盤下。

電腦板卡指標今日也見到賣壓持續湧出，微星大跌半根停板，技嘉跌逾 3%，映泰、青雲、精英、麗臺、威強電和撼訊均跌逾 1%。

反觀日前漲幅相對落後的二極體族群，則是以漲價利多題材持續獲得資金轉入，德微漲停，台半、統懋、虹揚 - KY 漲逾 5%，強茂、敦南也有 3% 上下漲勢。

元大投顧指出，外資近期對台股進出偏向賣方，尤其權值股首當其衝，加上投信也站在賣方並無作帳意願，此波回檔顯現系統性風險調節，後續靜待中美貿易大戰發展，關係外資動態是否能夠翻空為多。

統一投顧也認為，國際政治角力仍舊主導大盤表現，加上美國聯準會升息加速，使國際資金轉移，預料在美中貿易糾紛延續下，短期將持續影響市場投資氣氛。

而從昨日台股大跌直接摜破月線支撐來看，由於回填了 6 月 4 日跳空攻擊缺口，目前台股再度陷入前波 10800-11000 點的整理區間，月線即將走平，短期均線逐漸下壓難以上攻，後續要觀察的是成交若能維持量縮，代表籌碼面尚未失控。