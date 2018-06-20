〈遠東銀股東會〉擴展海外+創新數位雙策略 今年獲利

周添財強調「去年核心業務獲利不減」，若不計入無避險外幣資本匯損，稅前總資產報酬率 0.65%、稅前股東權益報酬率 8.83%，約與同業相當；至於資本適足率，經反應法規調整房貸風險係數後大幅提升至 14.35%，優於同業平均。

遠東商銀 (2845-TW) 今 (20) 日舉行股東會，董事長侯金英表示，今年將以「加速數位創新應用、開展海外市場業務」雙策略，並落實法遵及風險管理，持續掌握數位金融與區域經濟的時代契機，力拚今年獲利雙位數成長、EPS 大於 1 元。

侯金英表示，遠東商銀調整財務結構，在配合法規及 IFRS、 BASEL 等要求外，亦當持續追求規模擴大及獲利穩健增長，今年期以資產跨過 6000 億元門檻、獲利雙位數成長、EPS 大於 1 元等為目標而努力。

遠東商銀將如何衝刺獲利雙位數成長？該公司今年營運策略定調為「加速數位創新應用、開展海外市場業務」雙策略，周添財表示，遠東商銀全力建構數位競爭力，離櫃率至今年４月已達 88.5%；FE 跨界行動應用平臺除已導入之支付寶、遠傳 FriDay 錢包，今年將繼續與國際級行動支付品牌合作；此外，預計今年第 3 季推出的遠東數位銀行新品牌，著眼社群潮流，開發令人耳目一新的數位金融應用。

周添財進一步指出，財富管理則運用 AI 機器人理財，提升服務的深度與廣度，並串連在地中小企業投融資業務，推動分行營運模式轉型；信用卡結合行動支付與集團優惠，以重返百萬有效卡的市場地位為目標。

而開展海外市場業務方面，周添財表示，除了申請增資上海的租賃子公司，並規劃新設新加坡及越南辦事處，參與東協市場國際聯貸籌組業務，爭取在地企業金融需求商機。

今天股東會中並通過 2017 年度盈餘分配案，每股配發 0.71 元股利，包含 0.439 元現金股利與 0.271 元股票股利，現金股利發放率約 49%。

同時選出第 10 屆董事 11 席，一般董事 8 席由徐旭東、侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、許士軍、俞明德當選；而獨立董事 3 席沈平、張秀蓮、王小蕙，其中，會計師王小蕙為新任獨立董事，女性董事提升至 3 席。