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中央社

中鋼內銷價穩漲獲利可期 H2旺季更旺

中央社2018/06/20 10:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北20日電）中鋼公司公布今年累計前5月自結稅前獲利逾百億元，年增25%，確定將交出亮麗的半年報，下半年受惠第3季內銷報價穩定上漲，且步入鋼鐵旺季，獲利可期，股價底部翻揚。

中鋼公司5月稅前盈餘達新台幣26.96億元，月增20%；累計前5月合併營收1603億2846萬元，年增14%；累計前5月合併營業利益112億9844萬元，年增11%；累計前5月合併稅前盈餘106億8005萬元，年增達25%，每股稅前盈餘0.68元。

中鋼表示，5月份業績成長主要受惠量價齊揚，第2季內銷鋼價平均每公噸調漲914元、平均漲幅4.2%，鋼品售價逐季墊高，單月出貨量更高達96萬9456公噸，為今年來次高，僅略低於今年1月的97萬1312公噸。

另外，中鋼已決定今年第3季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲維持平盤外，也調整內銷鋼品基價。平均每公噸基價微漲426元，漲幅1.9%。

由於下半年起步入鋼鐵旺季，加上內銷報價逐季上調，以及3號高爐歲修之後加入生產行列，中鋼下半年將全能生產，可望帶來更大獲利。

台股19日大跌後，今天跌幅趨緩，鋼鐵股在中鋼帶領下開高在盤上震盪，漲幅約0.2%。中鋼股價近期於7日收在24.4元約3個多月以來的相對高點後隨台股走跌而下滑，19日收在23.4元，今天開高走高，盤中最高23.7元，漲幅1.28%，成交量近4000張。（編輯：李信寬）1070620

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