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平鎮破獲K他命毒品　市值破千萬

記者李春台／桃園報導2018/06/20 10:55
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平鎮警分局破獲重大毒品案，昨(19)日下午在中壢市莊敬路民宅破獲市價超過1000萬的K他命毒品，重量將近10公斤。當員警起出潘嫌身上的K毒時，紛紛倒抽一口涼氣，還好這批毒品被警查獲，如果流了出去那還得了！

平鎮警分局偵查隊長張仁慶表示，平鎮警方在半個多月前掌握線報指出，一名有多項毒品前科的49歲潘姓男子，流竄在南桃園地區各酒店、KTV場所，四處販賣毒品。

平鎮警方獲報後，立即協同刑事局國際科及鄰轄中壢警分局組成專案小組，積極布線埋伏，但潘男非常狡猾且行蹤飄忽不定，專案小組多次埋伏抓人均鎩羽而歸。19日下午15時許，警方掌握寶貴訊息指出潘男正出現在中壢區莊敬街住家附近，專案小組見機不可失，立即到場埋伏。就當警方才到潘男住處，就見潘男提著旅行袋下樓，顧不得車輛還沒停好，就一擁上前將潘男制服在地，並從潘男所攜帶的旅行袋中起獲9.2公斤市價高達1000萬新臺幣的高純度K他命毒品及販毒所得新臺幣64萬元，也是桃園市境內近年來查獲K他命成品最多的一次。


▲潘男非常狡猾且行蹤飄忽不定，專案小組多次埋伏抓人均鎩羽而歸。19日下午15時許，警方掌握寶貴訊息指出潘男正出現在中壢區莊敬街住家附近，專案小組見機不可失，立即到場埋伏一舉成擒。（圖／平鎮分局偵查隊提供 , 2018.06.20）

潘嫌落網後否認販賣K他命毒品，但卻無法說明毒品來源，對專案小組的訊問均避重就輕回答，潘嫌違法事證明確，警訊後，除依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並追查該批毒品來源及流向，所幸在警方積極偵破下，該批毒品沒有流入市面戕害民眾身體健康，否則後果不堪設想！

關鍵字k他命毒品毒販平鎮分局
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