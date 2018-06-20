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健鼎營收抬頭 土洋法人重納追蹤買進名單 目標價10

鉅亨網2018/06/20 10:40
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蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 第 2 季營收可望挑戰單季歷史新高 126 億元，今年以來股價股價跌幅逾 2 成，近日本土大型券商及外資法人最新將健鼎納入追蹤，同時給予「買進」、「加碼」評等，且依今、明兩年每股獲利預估都在 8 元以上，同時給予 105 元的目標價。

健鼎 5 月在接單暢旺並有新產能支應下，營收以 44.34 億元創歷史新高，月增 9.32%，年增 24.01%，累計前 5 月營收 200.19 億元，年增 16.14%，此淡季業績強勢表現引起法人注意，歐系外資調高對健鼎的第 2 季營收預估，由季增 6% 提升為 10%，可望上看 126 億元創歷史新高，重申給予「加碼」評等，目標價上看 105 元。

本土大型券商也重新將健鼎納入追蹤，今、明二年每股純益預估 8.1 元及 8.9 元，也給予 105 元的目標價。

本土券商認為，健鼎在 HDI、伺服器、車用及記憶體等成長中市場立足點有利，可望進入擴張循環；預期將受惠 2018 下半年 HDI 業界產能受限的趨勢。

本土券商報告著眼健鼎在 HDI、伺服器、車用及 DRAM/SSD 等市佔率擴張的機會，看好健鼎可因此有助提升獲利率，帶動公司重拾獲利動能，同時法人也預期，健鼎下半年受惠產業產能普遍受限，平均售價可望上調。

本土券商也預期 ，HDI 供給將在 2018 下半年大幅吃緊，促成更佳的訂價環境，主要因 iPhone 堆疊 SLP 出貨比率增加，且三星 Galaxy Note 9 也將採用 SLP；7 月起 MacBook Pro 及 Air (熱銷款) 將展開量產，另外智慧音箱、遊戲主機、車用及記憶體的 HDI 採用率提升。

健鼎是 SLP 供應鏈外技術最佳的供應商，相較同業具成本優勢，可望把握 2018 下半年起 HDI 的生產需求。

健鼎第 1 季稅後純益 8.25 億元，季減 26%，年減 8.4%，每股純益 1.57 元，第 1 季 PCB 應用別當中，汽車板占營收 21.6%，營收比重創歷史新高，其次是手機板 17.8%，光電板 15.8%，網通板 14.7%，記憶體模組板 11.7%，硬碟板 7.2%，筆記電腦板 5.8%。健鼎去年每股純益為 8.31 元，董事會決議擬配發每股 5.25 元現金股利。

健鼎日 K 線圖

 

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