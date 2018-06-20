陸新產能開出 群創：面板業下半年到明年辛苦

（中央社記者潘智義苗栗20日電）群創光電董事長王志超今天在股東會表示，中國大陸面板廠新產能不斷開出，面板產業今年下半年到明年比較辛苦，所以必須保留盈餘因應產業變化，為台灣面板業再拚一下。
有小股東提問，友達去年每股賺3.36元，每股配息1.5元；群創去年每股盈餘3.72元，每股配息0.8元。友達賺的比較少，但配息卻較多。
也有小股東質疑，鴻海把群創人才挖到美國、廣州10代廠，群創只是棋子，好的都被挖光了。
王志超說，去年是自己投入面板產業20年來，最好的一年，但整體而言面板產業確實辛苦，尤其以前奇美電子時代向銀行融資的債務，償還過程相當辛苦。若保留盈餘全數分配給股東，群創缺乏營運資金，恐怕將來就要退出面板產業了。
他強調，保留盈餘用途之一是向鴻海買下高雄路竹低溫多晶矽面板廠，雖然花費300多億元，但是短空長多，更是力拚產品差異化，發展高階產品，為台灣面板業再衝一下必須做的事。
他認為，買蓋好的低溫多晶矽廠，不需花兩年蓋新廠，就可享有好處，相當值得。
對於股價，他解釋，面板股在日本及中國大陸股市的本益比都比台股高，所以群創除生產面板也做整機組裝，並非純面板股，市場對股價反映應該可以上調。（編輯：楊玫寧）1070620