陸新產能開出 群創：面板業下半年到明年辛苦

（中央社記者潘智義苗栗20日電）群創光電董事長王志超今天在股東會表示，中國大陸面板廠新產能不斷開出，面板產業今年下半年到明年比較辛苦，所以必須保留盈餘因應產業變化，為台灣面板業再拚一下。

有小股東提問，友達去年每股賺3.36元，每股配息1.5元；群創去年每股盈餘3.72元，每股配息0.8元。友達賺的比較少，但配息卻較多。

也有小股東質疑，鴻海把群創人才挖到美國、廣州10代廠，群創只是棋子，好的都被挖光了。

王志超說，去年是自己投入面板產業20年來，最好的一年，但整體而言面板產業確實辛苦，尤其以前奇美電子時代向銀行融資的債務，償還過程相當辛苦。若保留盈餘全數分配給股東，群創缺乏營運資金，恐怕將來就要退出面板產業了。