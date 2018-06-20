影／軍人年改清場　綠委抱緊處理加美男計

立法院臨時會今（ 20 ）日預計三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，藍委一早先行占領主席台，高掛「錯誤年改、拒絕背書」的大布條，上午 10 時一到，民進黨立委向主席台衝鋒，經過半個小時後，順利清場完成。
民進黨清場作業共有四路攻勢，分別是議場內通往主席台的兩個走道，以及主席台後兩個後門，都有綠委率隊抬走國民黨立委。
國、民兩黨立委在清場過程中並沒有發生太多肢體衝突，反而是發生不少有趣的場景，像是國民黨立委廖國棟要被抬出場時不斷高喊「民進黨暴力、莊瑞雄、羅致政打人」，但是在一旁的民進黨立委蔡易餘卻說是要把廖國棟抱出場，這是「抱緊處理」。
▲國民黨立委廖國棟要被抬出場時不斷高喊「民進黨暴力、莊瑞雄、羅致政打人」，但是在一旁的民進黨立委蔡易餘卻說是要把廖國棟抱出場，這是「抱緊處理」。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.20）
同時，綠委邱議瑩要拆掉主席台前的「錯誤年改、拒絕背書」大橫幅海報時，邱才拆到一半，兩旁就有藍委把海報重新貼上，整個把邱議瑩包在海報內；而綠委為了順利清場，還使出美男計，國民黨立委黃昭順最後坐在主席位置上不願離開，這時民進黨立委突然高喊，「找蔡適應來」，結果蔡適應到主席位旁，果然順利將黃昭順請離主席座位。
▲民進黨使出美男計，讓綠委蔡適應請走藍委黃昭順。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.20）
▲民進黨立委邱議瑩拆海報到一半，就被國民黨立委包在海報內。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.20）
整個清場活動從十點開始，進行到十點半，30 分鐘時間就順利清場，過程平和沒有太多衝突場面，目前會議也已經順利進行。