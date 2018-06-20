影／軍人年改清場　綠委抱緊處理加美男計

立法院臨時會今（ 20 ）日預計三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，藍委一早先行占領主席台，高掛「錯誤年改、拒絕背書」的大布條，上午 10 時一到，民進黨立委向主席台衝鋒，經過半個小時後，順利清場完成。

民進黨清場作業共有四路攻勢，分別是議場內通往主席台的兩個走道，以及主席台後兩個後門，都有綠委率隊抬走國民黨立委。

國、民兩黨立委在清場過程中並沒有發生太多肢體衝突，反而是發生不少有趣的場景，像是國民黨立委廖國棟要被抬出場時不斷高喊「民進黨暴力、莊瑞雄、羅致政打人」，但是在一旁的民進黨立委蔡易餘卻說是要把廖國棟抱出場，這是「抱緊處理」。