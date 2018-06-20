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台東天官堂　主祀少見白佛主公

保庇2018/06/20 10:41
台東天官堂　主祀少見白佛主公（圖／保庇）
台東天官堂　主祀少見白佛主公（圖／保庇）

台東天官堂位於台東縣台東市，建立於清光緒二十年(另有資料記載為光緒二十二年)，主祀全台罕見的白佛主公，是台東縣境內少數歷史突破百年的廟宇。

臺東天官堂。（圖／WIKI圖庫，Eric Deng 攝）
臺東天官堂。（圖／WIKI圖庫，Eric Deng 攝）

百年之前的台東，無論在農業開發、官方力量之上，都無法與已經是群眾密集的府城、鹿港、艋舺等地相提並論，移民過來的漢人與當地原住民常有衝突，讓許多居民人心惶惶。

當地居民在開會後決議，在農曆的正月十五日設香案，連續七日向上天祈禱，祈求賜福。終於，在第七夜，玉皇大帝扶乩降旨，表示會請派西方白佛童遴聘一文一武輔佐降臨鎮樂東土（即台東）。當年農曆四月初八，正式建廟，及今日的天官堂。

白佛主公。（圖／台東寺廟之旅）
白佛主公。（圖／台東寺廟之旅）

而這位可以說是全台唯一的白佛主公，根據網路上可以找到的為數不多的資料指出，祂出生於唐玄宗年間，本明白孝德，後因發生安祿山之亂隱居，之後加入軍隊平亂，累積功勳而加封南康王。之後辭官退隱，於深山中修行，終而得道成仙。

而在《舊唐書》中的確有一位白孝德，出生為唐玄宗開元年間，之後在安祿山之亂時累積戰功，因而受封昌化郡王。這位白孝德在生平經歷上都與白佛主公相近，若無意外，臺東天官堂的白佛主公應該就是這位唐朝的昌化郡王白孝德。

參考資料

台東寺廟之旅　天官堂

全國孝院宮廟基本資料

維基百科　白孝德

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關鍵字台東天官堂白佛主公白孝德
淡水大拜拜／跟著蓬萊老祖一...二十四節氣食譜／夏至其實不...

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