貿易戰火催 北京搬出捍衛人類共同利益口號

歷經3輪磋商後，美國15日公布對中國500億美元商品的關稅計畫，中方也立即宣布對等報復措施。美方隨後又於18日威脅將對2000億美元中國商品加徵10%關稅，川普並警告，中國若繼續反制，將額外追加2000億美元商品關稅。

對此，中國人民大學財金學院副院長趙錫軍接受中央社訪問時分析，美國總統川普執政下，貿易戰越來越可能成為常態，除非各國拋開美國另外達成一個新的規則，否則在現有框架下，「都會被美國牽著鼻子走」。

（中央社記者周慧盈北京20日電）中美貿易戰火你來我往中，北京搬出「捍衛人類共同利益」的口號。有分析說，中國欲抬高貿易爭端的道德價值，並試圖利用華府與各國的貿易矛盾，進一步撬動西方世界。

中美是否將於公布的7月6日開徵關稅，各方矚目。趙錫軍說，這次是美國主動挑起貿易戰火，中國實際是被動應對，雙方將繼續激烈交鋒或有緩和餘地，關鍵不在北京，而在華府。

法國國際廣播電台（RFI）則指出，中國勸說川普恢復理智的一套套大道理完全無效，無計可施之下，抬高了貿易戰的道德價值，呼籲包括歐洲聯盟（EU）在內的美國盟友和中國聯手，與美方一爭高下。

報導表示，對中國來說，貿易戰不僅是單純的中美糾紛，而是一場政治事件和全球格局演變的大事件，北京試圖利用華府與各國的貿易矛盾，進一步撬動西方世界。

而在中美相互放話過程中，北京創造出「捍衛人類共同利益」的獨特口號，

例如15日的回應中，中國商務部強調：「當今世代，發起貿易戰不符合全球利益，我們呼籲各國採取共同行動，堅決制止這種過時和倒退的行為，堅定捍衛人類共同利益。」

中國商務部隨後又於19日表示：「美方發起貿易戰，違背市場規律，不符合當今世界發展潮流，傷害中美兩國人民和企業利益，傷害全世界人民利益。中方的應對既是為了維護和捍衛國家和人民利益，也是維護和捍衛自由貿易體制，維護和捍衛人類共同利益。」（編輯：馮昭）1070620