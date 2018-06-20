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中央社

陸媒：這兩國向中國購買軍艦令印度不安

中央社2018/06/20 10:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港20日電）陸媒報導，中國大陸向南亞國家巴基斯坦和孟加拉出售了6艘飛彈護衛艦，這些護衛艦都將在印度洋出現，可能令印度有些不安。

新浪軍網今天報導指出，巴基斯坦海軍去年訂購了中國兩艘054A外貿版飛彈護衛艦。本月初，巴國海軍宣布追加兩艘訂單。

據說，這4艘軍艦的總價為14億美元。

南亞除了巴基斯坦外，孟加拉海軍也透露已購買中國兩艘二手的053H3飛彈護衛艦，現正在中國一家船廠進行改裝。

報導指出，054A經歷了幾個改進階段，其中最新款為反潛加強型，反潛加強型裝備了中國國產新式綜合拖曳聲納。

報導稱，如果巴基斯坦海軍訂購的4艘護衛艦都是這種反潛加強款的話，將大大增強其在印度洋海域的遠程反潛能力。

報導認為，054A護衛艦的排水量達到3900噸，對於巴基斯坦這樣的中小海洋國家來說，其區域防空能力，反潛和反艦能力都很突出。

印度洋一直被印度視為其家門的海洋，近年中國軍艦頻繁進入印度洋，已引起印度方面高度警惕。

有分析指出，如果巴基斯坦的軍艦也壯大起來並在印度洋巡弋，會進一步激化它與印度的對峙，令印度洋局勢出現變化，尤其巴基斯坦與中國友好，卻與印度敵對多年。

印度為了抗衡中國的軍事威脅，近年也加強與越南的軍事往來，以及有可能成為美國「印太戰略」的重要一員。（編輯：楊昇儒）1070620

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