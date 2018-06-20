學者建議弱勢童及早學注音 助早發現讀寫障礙

台東大學師範學院院長曾世杰表示，目前現行課程預設小朋友10週內能掌握注音符號，之後就可以進入閱讀狀況，透過學注音，能讓幼兒及早進入閱讀世界，還能增進閱讀理解，如果沒有注音，幼兒可能要記得上千個漢字後才能進入閱讀狀態。

（中央社記者許秩維台北20日電）現行課程規定國小才正式教注音符號，學者認為，針對高風險弱勢幼兒，應該要有積極性的差別待遇，讓他們及早學注音，也有助於及早發現有讀寫障礙的幼兒，並提供補救教學。

學前幼兒是否可以學注音？曾世杰指出，過去有學者在台東進行教學實驗，將大班幼兒分為弱勢和社經地位優勢組，並針對弱勢幼兒進行注音和聲韻教學，結果發現注音聲韻組弱勢幼兒的注音能力確實有明顯進步，這些幼兒升上國小一年級後，也發現注音聲韻組弱勢幼兒的注音能力不輸優勢組。

曾世杰表示，現在不少家長提前讓孩子在幼兒園時學注音，只有國小附幼和公立幼兒園比較守法，不會偷跑，卻導致能優先進入國小附幼或公立幼兒園的弱勢幼兒在升上小一時沒學過注音，對優勢孩子來說，教育方式差別不大，但對弱勢幼兒應該要有積極性的差別待遇，讓他們及早學注音。

中華民國學習障礙協會創會理事長呂偉白指出，在國小中年級以前，學生要獨立閱讀仍十分仰賴注音符號，但支持功能不好的家庭，難以利用親子共讀的方式幫助幼兒學習。

呂偉白表示，學習障礙兒童的出現率為5%至10%，其中80%的學習障礙兒童有讀寫障礙，根據家長們的經驗分享，多數讀寫障礙兒童在學習注音時就已出現徵兆，但因為正式的語文學習從國小才開始，因此多數學生都在小三後才被確認為學習障礙學生，導致錯失早期療育的最佳時機。

呂偉白認為，如果能夠在幼兒園就開始注音教學，就能及早發現高危險群的讀寫困難幼兒，並及時提供補救教學，減輕日後學習上的困難，也能降低特殊教育的社會成本。

台灣閱讀協會理事長柯華葳指出，注音符號在國小時才正式教學，但有許多幼兒在進國小前就在學注音，因此建議從高風險弱勢幼兒開始，以積極性的差別待遇，對弱勢社區的幼兒園投入資源，進行注音教學實驗，以提升兒童閱讀成功的機會，並關注高風險的讀寫障礙幼兒，提供必要支持。

柯華葳也鼓勵學術界投入5歲至小二的分散式注音符號教學研究，研發適齡適性幼兒的注音學習教材教法，未必要把注音教學集中在10週內完成，同時改善幼兒師資培育課程，提供現職教師研習。（編輯：黃于）1070620