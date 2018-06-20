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中央社

籌備川金會要角 白宮副幕僚長哈金將離職

中央社2018/06/20 10:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普上任以來，政府人事異動頻繁，白宮今天宣布副幕僚長哈金（Joe Hagin）已提出辭呈；哈金在籌備川普與北韓領導人金正恩於新加坡舉行歷史性高峰會上扮演要角。

62歲的哈金過去曾為3位共和黨籍總統效力，分別是雷根（Ronald Reagan）、老布希（George H.W.Bush）和小布希（George W Bush），他7月6日離職後，將返回私人企業任職。

川普稱讚哈金一直是「政府團隊的重要資產」，並感謝他完美策畫並執行了「美國總統歷來最具歷史意義的一次外訪」。

近幾個月來，無論是自動離職或遭川普撤換，白宮幕僚班底不斷換血，哈金是即將離職的最新一人。

哈金是川普旗下閱歷最豐富的顧問之一；川普和金正恩上週在新加坡聖淘沙（Sentosa Island）首度面對面會談，也是由哈金與北韓官員討論細節。

此外，哈金一直負責替川普安排外訪行程，包括一年前川普上任後首度出訪沙烏地阿拉伯、以色列、比利時和義大利，以及去年11月的亞洲行。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說：「哈金為大家帶來無人能及的專業知識，我們都會非常想念他」。

根據報導，川普較不仰賴顧問提供意見，因此提高了幕僚流動率。一名官員說，哈金幾個月前就想提出辭呈，但獲幕僚長凱利（John Kelly）挽留。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070620

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