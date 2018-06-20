吳斯懷：軍改強行通過 將提釋憲等法定行動

八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷上午在立法院外受訪向蔡政府喊話，他說，今天即使強行通過，政府不理會退伍軍人所表達的訴求，將來所引發的街頭陳抗及人民請願行動，必須由政府承擔。

（中央社記者溫貴香台北20日電）八百壯士發言人吳斯懷今天表示，軍人年改案強行通過後，將提釋憲、訴願、訴願被駁回後再提訴訟，也會籌組律師團協助個人提起集體釋憲聲請，掌握法定各種可能的行動。

他進一步表示，會根據憲法爭取應有的權益，提起釋憲，接著等到實施日期公布之後，會按照國家的法律程序提出訴願、訴願被駁回之後再提起訴訟，最後會協助個人，會有整體的律師顧問團提起集體的釋憲聲請，所有法律賦予的權力都會掌握並採取各種可能的行動。

吳斯懷說，法案通過後留在街頭已毫無意義、但不會離開、不會拋棄袍澤，八百壯士將轉型「中華民國八百壯士捍衛中華協會」預計6月30日召開會員大會正式成立，選出理監事與理事長後，持續協助軍人後續的釋憲、訴願、訴訟以及個人釋憲，提供所有諮詢服務。

政府原定7月1日軍改上路，如今傳出可能延到年底，吳斯懷說，所謂7月1日實施根本不可能的事，幾十萬退伍軍人，假使法案通過後，距離7月1日只剩下十幾天，有可能把幾十萬退伍軍人的試算表算出來嗎，「有一點數學概念都知道，那是不可能的事」。

被問到八百壯士轉型後是否會再上街頭，吳斯懷說，不排除任何可能。記者追問以後選舉時是否可能推出候選人，吳斯懷說，目前沒有這個考慮。今天是否會有進一步動作，吳斯懷說，不排除任何可能，但會考慮立法院內協商或審案過程。（編輯：黃國倫）1070620