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扯！北市聯醫遭爆外洩「3千愛滋患者個資」上網供人下載

編輯中心／綜合報導2018/06/20 11:26
▲台北市聯合醫院昆明防治中心，日前遭爆將 3000 多名愛滋病患的個資放上網路、提供民眾下載。（圖／翻攝自 Google Map , 2018.6.20）
▲台北市聯合醫院昆明防治中心，日前遭爆將 3000 多名愛滋病患的個資放上網路、提供民眾下載。（圖／翻攝自 Google Map , 2018.6.20）

台北市聯合醫院昆明防治中心，日前遭爆將 3000 多名愛滋病患的個資放上網路、提供民眾下載。負責管制資料的防治中心卻帶頭違法，令人難以置信。

早在 1990 年，政府就公告禁止將任何「AIDS」（人類後天免疫缺乏症候群，俗稱愛滋病）患者的個資公開，不過根據《鏡週刊》報導，一名醫療工作者透露，他在 2016 年 12 月於某國外網站發現了一份名為「毒品病患愛滋減害試辦計畫清潔針具計畫」的報告，赫然發現報告的附件中，竟出現國內「愛滋病感染者」的名單，讓他十分驚訝。


早在 1990 年，政府就公告禁止將任何「AIDS」（人類後天免疫缺乏症候群，俗稱愛滋病）患者的個資公開。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

據了解，這份外洩的名單中，不僅詳細註明了全台北市 3000 多位感染愛滋病患者的姓名、身分證字號、出生年月日等詳細個資外，甚至連疫調單編號、以及通報電腦編號等資料也詳載其中。經過調查後發現，這份報告是北市立聯合醫院昆明防治中心在 2007 年時所做的研究，報告中署名「莊苹」的研究員，就是現任昆明防治中心公衛護理組主任。

報導指出，消息曝光後，防治中心坦承當初確實將名單放上國際簡報下載平台，並曾被 10 多個人瀏覽或下載，直到2016年9月衛福部才發現這項疏失，並中央下令啟動國安、警政、資安、衛生等系統，將全球約 10 個簡報分享平台上的資料刪除。


衛福部直到 2016 年 9 月才發現這項疏失，並將資料刪除。（資料圖片）中央社記者陳偉婷攝 107 年 6 月 17 日

對於將患者個資外洩，莊苹坦承疏失並表示抱歉，防治中心事後也不斷檢討；不過根據爆料的醫療工作者透露，他在 2016 年 12 月發現了這份資料，推測至少在網路上存放了半年之久，直到 2017 年 2 月再度查看，才發現資料已被刪除，擔心政府根本無法控管。

關鍵字北市聯醫昆明莊苹愛滋病aids外洩個資
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