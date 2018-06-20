FDIC新管上任 將更改銀行健全評估系統

如銀行面臨倒閉的狀況，FDIC 將保證民眾的存款金額，並有權扣押被判定瀕臨倒閉的銀行。

由美國總統川普說指定的 Jelena McWilliams 本月成為監管機構 FDIC 的新任主席，希望能夠將 20 年未更改的 CAMELS 評級系統變得更透明，來評估銀行的財務狀況。她認為更加透明化將促使銀行金融業給予反饋意見，提高評級系統的有效性。

像其他銀行監管機構一樣，FDIC 目前使用 CAMELS 系統來衡量銀行的整體財務狀況。該系統評估資本充足率、資產質量、管理能力、收益、流動性、和風險敏感度。

清算所和其他團體曾抱怨由 FDIC 採用的 CAMELS 系統較不透明，使銀行無法對他們的評級進行比對或上訴。McWilliams 對此宣佈將開放該系統和其他法規以徵詢公眾意見，金融業和學者也歡迎對現有規則做補充或指出缺陷。

對於實際的金融法規，如限制銀行本身的短期投資法規 Volcker Rule 等，McWilliams 並未做任何實質的改革保證。McWilliams 也似乎希望給予中小型銀行更多的金融資助，如新版的 Dodd-Frank 法條。