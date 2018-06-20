連鎖咖啡搶夏商機　杯子85折、3款車模型加價購

過了端午節，宣告夏天正式到來，為了迎接即將到來的暑假，並積極搶攻學生商機，連鎖咖啡業者近期紛紛推出夏日活動，針對愛收集汽車模型的車迷，推出3款經典車款模型，6月21日起只要到門市消費滿額加價就可以換購，全台限量只有3萬台，另一家連鎖咖啡業者則是於6月22日祭出夏季購物日，可享有各式杯款、咖啡豆85折的優惠，不論戶外或在家都能營造出屬於自己的夏季時光。

為了滿足車迷、小朋友的喜好，85度C選出3台典藏車款，分別是紅色的MINI NEW HATCH，車頂有英國國旗，堪稱是英國經典的三門小車，還有白色的PORSCHE 911（991）Carrera S，是保時捷當中最經典不敗的一款跑車，以及藍色的Maserati Levante，義大利跑車品牌生產的第一台休旅車。