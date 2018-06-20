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中央社

李世聰傳入股寒舍 公司：營運一切正常

中央社2018/06/20 11:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）龍巖總裁李世聰和寒舍董事長賴英里戀情曝光後，媒體報導李世聰低調入股寒舍力挺賴英里，對此，寒舍回應大股東及董事均無申報持股異動，營運一切正常。

龍巖總裁李世聰日前被拍到與寒舍董事長賴英里同遊日本九州，鏡週刊報導2人已成為事業夥伴，除共同投資騰達航空外，李世聰更以「神秘專戶」入股寒舍力挺賴英里。

根據年報顯示，寒舍最新10大股東名單曝光，第一大股東是日本保養品牌佳麗寶代理商東方美，持有16.9%；其次是蔡辰洋胞弟蔡辰威的宣威投資、春穗投資，分別持股15.38%、3.04%，負責人為寒舍執行長蔡伯翰的堪石山房投資公司、寒舍國際投資公司的持股分別約為8%，合計個人持股與公司持股共16.86%，賴英里負責的寒樁公司與個人持股，合計為8.85%。

第9大股東則是「國泰世華銀行託管皆添有限公司投資專戶」，鏡週刊報導，此專戶也投資台鹽、信義房屋、昇陽建設，而這個戶頭的背後大老闆，就是龍巖李世聰。據了解，李世聰為了挺賴英里，打從去年開始，以「國泰世華銀行託管皆添有限公司投資專戶」陸續買進寒舍股票。

寒舍回應，目前大股東及董事均無申報持股異動，營運一切正常。

市場人士分析，「國泰世華銀行託管皆添有限公司投資專戶」持股比例只有1.7%，應不影響經營權，但後續是否持續加碼、寒舍明年董監事改選動態，值得關注。（編輯：黃國倫）1070620

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