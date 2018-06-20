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林全：東洋布局海外 瞄準亞洲中南美市場

中央社2018/06/20 11:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）台灣東洋董事長林全表示，東洋持續布局海外市場，也積極尋求合作及合併的機會，並在技術端累積能量，瞄準亞洲及中南美洲市場，已有斬獲。

東洋今天召開股東會，是林全卸下行政院長後首場股東會，首度以董事長身分在東洋股東會面對股東，原本預期會報到的職業股東並未出席，全場股東會僅僅花了17分鐘就快速承認及通過所有議案，順利完成。他笑稱，相對在國會面對立委的質詢，股東會有團隊及員工幫忙議程的安排及進行，的確輕鬆多了。

股東會後林全接受記者採訪時表示，希望大家忘掉他行政院長的背景，也不會以前院長的立場去發表相關言論，現在他的角色是東洋的董事長，針對中美貿易，他認為，目前對醫藥業影響還好。

他指出，台灣生技業規模還是太小，要立足國際，拉高能見度，仍需擴大規模，東洋有絕對的視野走向國際，東洋的微脂體及微脂球核心技術極具特色且受到國際肯定，未來將以此為基礎發展新藥及高門檻學名藥。

東洋106年度包括營收、獲利及盈餘分配均創下新紀錄，多年來營運表現可說是生技業績優生，展望今年，股東關心營運能否續創新高，林全表示，企業經營就是要持續努力，短期無法預測今年或是明年會不會比去年更好，不可能期待一個公司永遠都成長，但就長期的觀點來看東洋，團隊有信心有成長的機會，且是明顯成長的態勢。

林全指出，包括國際化及新藥技術的研發是目前東洋營運努力的目標跟方向，其中海外布局部分，已有進展，需要靠時間來慢慢完成，不是一蹴可幾的。亞洲及中南美是目前較關注的兩大區域，東南亞成果不錯，目前泰國已有分公司，是最賺錢的海外市場，接下來包越南及菲律賓都有進展。

除了生產及技術外，林全指出，希望能有新的團隊進來，東洋在人才培養上也有一套規劃，針對願意進到生技業的社會新鮮人進行計畫性培訓，希望在職期間見到快速成長，為未來國際化培養更多人才。

至於東洋與晟德董事長林榮錦間的官司糾紛，林全表示，這是攸關股東權益的問題，應有的權益不會放棄，只是用什麼方式及形式去處理的問題。（編輯：蘇志宗）1070620

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