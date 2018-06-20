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中央社

傳3千筆愛滋個資外洩 昆明防治中心坦承疏失

中央社2018/06/20 11:17
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北20日電）台北市聯醫昆明防治中心傳3000筆愛滋病患個資外洩，中心主任顏慕庸今天坦承疏失，表示發現後已立即啟動危機管理，刪除所有個資，並改善系統，強調病患並未因此受到嚴重影響。

針對愛滋個資外洩事件，衛生局副局長陳正誠、主秘李碧慧、疾病管制科長陳少卿、顏慕庸上午10時召開記者會說明，陳正誠表示，已責成聯醫進行檢討，釐清相關責任，懲處結果盡快出爐。

顏慕庸表示，事件發生是在2007年，當時公衛護理組主任莊苹進行某次教學演講，製作一張以年份、人數分析愛滋病患成長的趨勢圖時，沒有發現趨勢圖可連結到原始資料，該份授課資料留在該單位電腦中。

顏慕庸表示，2016年時，一名愛滋病患在網路上輸入自己姓名，發現個資外洩，緊急向中心通報，中心立即啟動危機管理，與衛福部合作，配合相關警政、衛生、資安等系統，在3天內讓個資在全球7個知識分享平台下架。

顏慕庸也強調，沒有一名愛滋病患因此事有重大影響，事件發生後，已改善系統，且不斷監測，只要有相關訊息就會立即刪除，他說，「昆明防治中心成立30年來，個資保管一直是我們的使命」。

針對「鏡週刊」記者指衛生局發公文，施壓不讓記者報導一事，陳正誠解釋，「鏡週刊」記者在訪問前，有向受訪者出示該份愛滋病患名單，為維護個資才發文，若該名記者確定擁有此份資料，已違反「個人資料保護法」第6條規定，可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

陳正誠表示，會再發文給記者，要求說明擁有資料的目的。（編輯：李錫璋）1070620

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