〈群創股東會〉股東質疑人才外流與掏空 王志超：買L

群創股東會，股東砲轟，去年每股純益 3.72 元，卻只配息 0.8 元，現金部位 660 億元，保留盈餘近 500 億元，但又要辦私募現增，股價卻是一直跌，股東質疑是不是公司經營有什麼問題。

群創 (3481-TW) 今 (20) 日召開股東會，出席股東對僅配發 0.8 元股息，及私募案相當有意見，質疑為什麼公司人才外流、買路竹廠是否涉及掏空等，董事長王志超表示，讓股東沒有賺到錢確實是經營團隊對不起大家，但是買低溫多晶矽廠是短空長多，未來要把效益經營起來，這是經營團隊的責任。

股東抱怨股票套了 10 多年，把退休金都拿來買群創股票，但是卻是賠 1000 多萬元，去年獲利創新高，股價還是下跌，股東心在淌血；還有股東直言，群創好像是鴻海 (2317-TW) 集團的一顆棋子，好的人才、技術都挖到中國廣州及美國。

面對股東的質疑及砲轟，王志超表示，感謝所有股東一路支持，一路走過來沒有賺到錢確實是經營團隊對不起大家。

王志超指出，去年是做面板產業 20 幾年來營結果最好的一年，一路走來看到高高低低起起伏伏，面板產業其實是蠻辛苦的，歷經金融海嘯跟行債權債務協商後，穩健的經營，不要讓股東造成更多的傷害，是經營團隊最主要的宗旨。

至於手上現金多為什麼不往下分? 他則表示，其實在整個過程中必須考慮穩健，另外還有一個，是整個面板產業走到這個地方要繼續往前衝，還是就此打住，如果現在不再投資，當然可以慢慢回收，把賺的錢回饋給股東，群創就等於要從面板產業逐步消失。

王志超說，這次保留盈餘一大部分會來買路竹廠低溫多晶矽工廠，是考量在中小尺寸、汽車面板的發展將來一定需要低溫多晶矽廠，群創要自己投資還是不要，不要的話就表示，在市場上要退到後面去，如果要做差異化，沒有產能在市場上就沒有話語權，這不是我們希望的。

他強調，群創經營團隊還是覺得，這個時候台灣面板產業還可以拚，而不是回收，進來的錢發給股東，最後將規模做到逐步萎縮，進而在市場上退出，所有團隊都不放棄，還要再拚一下。

王志超表示，今年花 300 多億元在低溫多晶矽，還需要現有資金，這是為了將來，在市場上群創擁有產能就可以有話語權，可以多很多的空間，並在市場有一席之地。

至於是不是掏空公司，王志超表示，買低溫多晶矽是短空長多，在這時候跟鴻海買過來的錢，是因為景氣不好所以可用很好的錢買下來，但如果是景氣好的時候，要增加產能，反而要用很貴的錢去買，現在是買回來後怎樣把效益經營起來，這是經營團隊的責任。

他強調，用合理價格取得，不需花 2 年蓋廠就可以取得產能，並把他經營起來，這是對所有股東要交出來的成績單。