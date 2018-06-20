唐獎得主斯波義信 曾剖析台南角頭聯境

中央研究院歷史語言研究所研究員陳國棟表示，斯波義信30多歲的博士論文，一出來就「轟動武林」，後來更出版成書「宋代商業史研究」，至今仍是研究者必讀之作。

唐獎基金會今天揭曉第三屆漢學獎得主，由斯波義信和美國學者宇文所安共同獲得殊榮，官方得獎理由是：「對中國社會經濟史見解彪炳，每能治中國、日本與西方之長於一爐。」

（中央社記者陳至中台北20日電）唐獎第三屆「漢學獎」得主之一、日本學者斯波義信，以中國經濟史的研究享譽世界，他曾對台南的角頭、聯境的祭祀圈文化，有深入的剖析。

陳國棟表示，過去學者瞭解中國的城市發展，大都從政治、軍事的角度切入，斯波義信卻從經濟、社會活動去剖析，對漢學界造成非常大的衝擊。

斯波義信曾來過台灣多次，因為在當時學者要實地瞭解中國文化、社會，只能到台灣，在他的書籍中，也都有專章介紹台灣的情形。陳國棟舉例，斯波義信曾以台灣台南的「境」做例子。一般人可能對「境」比較陌生，但一定聽過「合境平安」，境就是指一個共同的祭祀圈，也可稱呼為「角頭」，居民們有共同信仰，一同祭拜和維護鄰里間的幾座廟宇。

斯波義信的研究指出，「境」並非政府安排的鄰里組織，也不是自然村落，而是因信仰形成的社會關係。清朝統治台灣時期，天高皇帝遠，民眾必須自行組織、管理，維持社會安定，透過廟宇組織最為方便。

台南曾有20多個「境」的民間組織非常發達，隨著都市化已逐漸式微，但還是有幾個境仍運作，例如「六合境」，祭祀圈內有多座廟宇，包括祭祀鄭成功軍師陳永華的「永華宮」。

斯波義信另一個學術成就是對於「華僑」的研究，他將華僑分成幾個階段論述，從16世紀開始先是「華商型」，順著季風貿易，大多是商人和船員；接著是「華工型」包括許多到美洲新大陸挖礦開路的工人；「華僑型」則是在中國本土之外，仍在各地維持華人生活圈；最後是「華裔型」。

斯波義信區分「華僑」和「華裔」的不同，前者帶有認同上的歸屬問題。20世紀中期以後，各國自我認同變得強烈，屢有「排華」事件，華裔指的是血緣是華人，但也對所居地有所認同，在東南亞一些國家，這兩個名詞不能混淆，否則會出問題。

陳國棟說，華人自己看待「華僑」等名詞，比較自我中心，較無深入瞭解。斯波義信作為一個「旁觀者」，特別提醒了這點，他的這本著作「華僑」在日本屬於「文庫」，薄薄的一本，以台灣學界標準，甚至不能算升等點數，卻產生非常重大的影響。

陳國棟表示，斯波義信著作不多，但每本書都下足功夫，融會貫通之後建構出自己的知識體系，再以深入淺出的語言書寫出來，讓一般民眾也能瞭解，治學精神值得現代人效法。（編輯：陳清芳）1070620