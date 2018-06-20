台裔黃頤銘籌備電視新作 藉美食探討美國移民

報導說，Cash Only是美食秀的節目，由黃頤銘帶領觀眾，展開探究移民家庭廚房的旅程，並與移民家庭們饗宴美食文化，以彰顯美食文化對美國生活的影響。

根據娛樂網站Deadline Hollywood報導，黃頤銘（Eddie Huang）的新作將與位於洛杉磯的製片與發行公司Propagate合作，藉由走訪移民家庭廚房，探討敏感且爭議的移民和多元文化的議題。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）電視影集「菜鳥新移民」的原作者，在美國經營餐廳的台裔移民黃頤銘，最近正籌備電視新作Cash Only，將走訪移民家庭的廚房，藉美食探討美國移民與多元文化。

報導指出，Propagate的主席席佛曼（BenSilverman）和創辦人歐文斯（Howard T. Owens）表示，黃頤銘是個親身體驗移民對美國文化重要性的說故事者，並致力使移民融入美國文化中。

黃頤銘則說，雖然並非所有美國人都歡迎且理解移民，但若是每回移民獲准入境時，不是被零和遊戲的方式對待，那麼許多宣洩於移民的憤怒，應可有效化解。

報導說，黃頤銘的著作改編為電視劇菜鳥新移民（Fresh Off the Boat）獲得熱烈迴響，他主持的全球美食文化網路秀曾被搬上電視，也就是在Viceland電視台放送的節目「黃的世界」（Huang's World）。（編輯：陳俊碩）1070620