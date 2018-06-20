西南氣流強降雨　高市府：提防積水路段

依據中央氣象局資料顯示，19日下午2點左右，高雄地區因瞬間強降雨，其中左營地區10分鐘雨量達21.5毫米，大社一帶則為19毫米，由於大雨來的又快又急，部分地區因落葉阻塞影響排水，導致局部路段排水不及，有積淹水情形共有7處，雨勢稍歇後積水狀況已於昨日下午4點30分消退。



高雄市水利局表示，這次積水路段有楠梓區軍校路口、光復路跟青年路口、鳳仁路與澄觀路口、明華國中高等法院前、大社區和平路二段機車道路（往燕巢方向）、大寮區力行路及左營地下道。

水利指出，六龜區及桃源區累計雨量分別已達166毫米及153.5毫米，農委會水土保持局6月19日發布土石流警戒，截至下午4點30分土石流黃色警戒目前有2區5里(桃源區5條、六龜區17條，共22條)，他們也於19日下午2點30分通知六龜區及桃源區公所，針對該區之地質敏感區警示戶，發布簡訊通知勸導民眾自主離災。