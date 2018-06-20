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西南氣流強降雨　高市府：提防積水路段

記者許高祥／高雄報導2018/06/20 12:20
▲西南氣流強降雨，高市府呼籲市民應提防積水路段。（圖／高市水利局提供 , 2018.06.20）
▲西南氣流強降雨，高市府呼籲市民應提防積水路段。（圖／高市水利局提供 , 2018.06.20）

依據中央氣象局資料顯示，19日下午2點左右，高雄地區因瞬間強降雨，其中左營地區10分鐘雨量達21.5毫米，大社一帶則為19毫米，由於大雨來的又快又急，部分地區因落葉阻塞影響排水，導致局部路段排水不及，有積淹水情形共有7處，雨勢稍歇後積水狀況已於昨日下午4點30分消退。

高雄市水利局表示，這次積水路段有楠梓區軍校路口、光復路跟青年路口、鳳仁路與澄觀路口、明華國中高等法院前、大社區和平路二段機車道路（往燕巢方向）、大寮區力行路及左營地下道。 

水利指出，六龜區及桃源區累計雨量分別已達166毫米及153.5毫米，農委會水土保持局6月19日發布土石流警戒，截至下午4點30分土石流黃色警戒目前有2區5里(桃源區5條、六龜區17條，共22條)，他們也於19日下午2點30分通知六龜區及桃源區公所，針對該區之地質敏感區警示戶，發布簡訊通知勸導民眾自主離災。

水利局表示，高雄市146台移動抽水機、62處抽水截流站、15處車行地下道、460門水閘門等防洪設施會依降雨情形隨時進行啟抽及運轉，12座滯洪池也進行滯洪工作，水情中心將全天候監控氣候狀況，並利用水情應變系統配合降雨資訊作淹水預警研判，將與市民攜手合作共同防災，藉自助互助力量，順利度過風雨挑戰，降低水患所造成損失。 
 

關鍵字黃色警戒區中央氣象局高市水利局豪雨
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