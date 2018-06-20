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速食超商業者搶商機　推漸層氣泡飲、布朗尼冰品搶客

記者彭夢竺／台北報導2018/06/20 11:49
▲速食業者瞄準氣泡飲熱潮，今夏推出莓花漾莓好氣泡飲，淺紫色光芒加上氣泡的漸層色，相信又會成為打卡拍照的熱門話題。（圖／肯德基提供）
▲速食業者瞄準氣泡飲熱潮，今夏推出莓花漾莓好氣泡飲，淺紫色光芒加上氣泡的漸層色，相信又會成為打卡拍照的熱門話題。（圖／肯德基提供）

炎炎夏日，受不了高溫侵襲，除了靠冷氣之外，喝飲料、吃冰消暑成了許多人的首選，不僅速食業者推出布朗尼冰品、莓果氣泡飲搶夏季商機，就連超商業者也跨界合作，看好侏羅紀2帶來的恐龍商機，首度推出全新口味的恐龍冰沙祭出第2件6折優惠，還搭配電影推出聯名杯款，推出薄荷巧克力冰沙的藍色氛圍，相信消費者在各種嘗鮮之餘，也會掀起一波IG打卡熱潮。

為了搶攻夏季商機，台灣麥當勞6月起陸續將冰炫風換新裝，今（20）日起再推出可可布朗尼系列冰品，包括可可布朗尼冰炫風及可可布朗尼花聖代，以荷蘭進口的苦甜可可粉，搭配奶味濃醇的冰淇淋與口感綿密的布朗尼，讓消費者味蕾享受豐富的苦甜冰涼新滋味。

肯德基則是瞄準持續熱燒的氣泡飲品熱潮，今年夏天推出莓花漾莓好氣泡飲，以新鮮覆盆子果實搭配有綿密氣泡的汽水，再撒上嚴選的蔓越苺與藍苺果乾做點綴，淺紫色莓果光芒加上氣泡與果露堆疊的漸層色，相信又會成為許多消費者打卡拍照的熱門話題。

不僅速食業者搶冰品、飲料商機，超商業者近期看好電影侏羅紀世界2帶來的商機，紛紛推出恐龍相關商機搶市。雀巢首度攜手萊爾富，推出全新口味的恐龍冰沙，即日起到7月17日期間，祭出嘗鮮價第2件6折。

全家便利商店的酷繽沙則是與電影推出2款恐龍剪影肖像聯名杯款，搭配薄荷巧克力口味的冰沙，創造新鮮感十足的藍色氛圍，以期間限定的方式銷售，勢必可再引發討論。

關鍵字麥當勞肯德基全家便利商店萊爾富雀巢恐龍冰沙酷繽沙
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