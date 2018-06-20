速食超商業者搶商機　推漸層氣泡飲、布朗尼冰品搶客

炎炎夏日，受不了高溫侵襲，除了靠冷氣之外，喝飲料、吃冰消暑成了許多人的首選，不僅速食業者推出布朗尼冰品、莓果氣泡飲搶夏季商機，就連超商業者也跨界合作，看好侏羅紀2帶來的恐龍商機，首度推出全新口味的恐龍冰沙祭出第2件6折優惠，還搭配電影推出聯名杯款，推出薄荷巧克力冰沙的藍色氛圍，相信消費者在各種嘗鮮之餘，也會掀起一波IG打卡熱潮。

為了搶攻夏季商機，台灣麥當勞6月起陸續將冰炫風換新裝，今（20）日起再推出可可布朗尼系列冰品，包括可可布朗尼冰炫風及可可布朗尼花聖代，以荷蘭進口的苦甜可可粉，搭配奶味濃醇的冰淇淋與口感綿密的布朗尼，讓消費者味蕾享受豐富的苦甜冰涼新滋味。