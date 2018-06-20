〈遠東銀股東會〉談金金併 徐旭東喊「我們怎麼會被併

遠東商銀 (2845-TW) 今 (20) 日舉行股東會，針對外界點名遠東銀可能是金金併的潛在被併購標的，遠東集團總裁暨遠東銀副董事長徐旭東表示，「我們怎麼會被併掉。」要改變「資產併資產」的舊思維，在新經濟發展過程中講究的是「軟體併軟體」，遠東銀有很多併購標的，總經理周添財補充說明，遠東銀評估買金融科技公司。

金管會鼓勵金融整併，力推「金金併」，且允許敵意併購，外界點名許多潛在被併購名單中，遠東銀就在其中。

周添財指出，遠東銀現階段就是穩扎穩打，致力於把淨值發揮到最大效益，不排除策略聯盟、走到海外去，至於併購，遠東銀不會被併，因為遠東集團占持股很高，所以不會被併，但不排除會去併別人。