NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈速食、超商搶商機　漸層氣泡飲搶客粗心鬧人命！小女童活活悶死在車內凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈遠東銀股東會〉談金金併 徐旭東喊「我們怎麼會被併

鉅亨網2018/06/20 11:44
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

遠東商銀 (2845-TW) 今 (20) 日舉行股東會，針對外界點名遠東銀可能是金金併的潛在被併購標的，遠東集團總裁暨遠東銀副董事長徐旭東表示，「我們怎麼會被併掉。」要改變「資產併資產」的舊思維，在新經濟發展過程中講究的是「軟體併軟體」，遠東銀有很多併購標的，總經理周添財補充說明，遠東銀評估買金融科技公司。

金管會鼓勵金融整併，力推「金金併」，且允許敵意併購，外界點名許多潛在被併購名單中，遠東銀就在其中。

周添財指出，遠東銀現階段就是穩扎穩打，致力於把淨值發揮到最大效益，不排除策略聯盟、走到海外去，至於併購，遠東銀不會被併，因為遠東集團占持股很高，所以不會被併，但不排除會去併別人。

徐旭東表示，併購在金融發展中是新經濟的作法，現在不是再增加 100 個分行就比較大，過去資產「1+1」就是併購，但現在併購要走向專業性的，以遠銀來講，關係企業有很大的零售系統、通訊系統，有助於加強合作的功能。

徐旭東進一步強調，要改變「資產併資產」的舊思維，現在銀行的併購是增加軟體的通訊、軟體的成長，在新經濟發展過程中講究的是「軟體併軟體」，增加軟體力量才是真正的成長。

周添財補充說明，以此定義，國內金融業也許沒有符合此標準的被併標的，遠東銀將評估買金融科技公司。若是金融業，併購的評估不會看分行數，因為遠東銀現行分行數 56 家已足夠，主要考量會看海外布局，但因該行規模還不夠大，不是到海外併購，到海外的話是透過策略聯盟或合資。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字遠東銀徐旭東金金併金融科技headline
〈統一股東會〉羅智先：現代...被動元件族群見獲利了結賣壓...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan