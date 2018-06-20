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竹市選情三方爭霸　林智堅穩定領先

記者陳志偉／新竹報導2018/06/20 12:13
▲民進黨內部的民調，竹市三方爭霸，林智堅穩定領先。（圖／陳志偉攝，2018.06.20）
▲民進黨內部的民調，竹市三方爭霸，林智堅穩定領先。（圖／陳志偉攝，2018.06.20）

無黨籍的新竹市議會議長謝文進，最快本周就將宣布參戰新竹市長大位，攪亂原本單純的新竹市長選情，不過根據民進黨內部的最新民調顯示，市長林智堅的整體施政滿意度高達77.5%，頗受市民肯定。

支持度方面，若是將林智堅與前市長許明財、議長謝文進三者納入選擇下，林智堅得到55.8%的支持度，遙遙領先許明財的14.5%與謝文進的7.7%。

對此，民進黨祕書長洪耀福表示，林智堅在新竹市的執政成績有目共睹，得到多數市民的肯定與支持，至於對過去的盟友謝文進則表示尊重他參選，如果他靠向國民黨，相信市民自己會做出最正確的判斷和選擇。

這份黨內所做的民調於5月16日、17日進行，調查設籍新竹市且年滿20歲具有投票權之民眾，共完成1217份訪問，在95%信心水準下，約±2.81個百分點。民調顯示，77.5%的市民對林智堅的施政成績感到非常滿意與還算滿意，只有14.8%的民眾感到不太滿意與非常不滿意，20到39歲的年輕選民對林智堅的滿意度更是突破8成，連泛藍支持者對林智堅的滿意度也達到六成六。

對比三人支持度方面，林智堅也以55.8%的支持度壓倒許明財的14.5%與謝文進的7.7%。值得注意的是，擁有強大基層實力的議長謝文進只得到許明財約一半的支持率，根據民調交叉分析，林智堅不只在泛綠選民與中間選民得到大幅領先，在泛藍選民部分，也得到38.9%的泛藍選民支持，壓過許明財的33.7%與12.1%。

洪耀福受訪時表示，林智堅市長在這3年半的表現有目共睹，得到全體市民的共同肯定與支持，這在過去藍大綠小的竹市是非常不容易的一件事，證明市民會選擇一位肯做事、會做事的市長；至於謝文進的參選，洪耀福表示基層多少一定會有影響，但是如果謝議長為了參選而向吳敦義與國民黨靠攏，相信選民會做出最明智的選擇。

關鍵字新竹市議會議長謝文進民進黨祕書長洪耀福新竹市長林智堅選舉
竹市選情震撼彈　藍營改推謝文進？強降雨　高市府：提防積水路段

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