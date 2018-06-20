竹市選情三方爭霸　林智堅穩定領先

對此，民進黨祕書長洪耀福表示，林智堅在新竹市的執政成績有目共睹，得到多數市民的肯定與支持，至於對過去的盟友謝文進則表示尊重他參選，如果他靠向國民黨，相信市民自己會做出最正確的判斷和選擇。

這份黨內所做的民調於5月16日、17日進行，調查設籍新竹市且年滿20歲具有投票權之民眾，共完成1217份訪問，在95%信心水準下，約±2.81個百分點。民調顯示，77.5%的市民對林智堅的施政成績感到非常滿意與還算滿意，只有14.8%的民眾感到不太滿意與非常不滿意，20到39歲的年輕選民對林智堅的滿意度更是突破8成，連泛藍支持者對林智堅的滿意度也達到六成六。

對比三人支持度方面，林智堅也以55.8%的支持度壓倒許明財的14.5%與謝文進的7.7%。值得注意的是，擁有強大基層實力的議長謝文進只得到許明財約一半的支持率，根據民調交叉分析，林智堅不只在泛綠選民與中間選民得到大幅領先，在泛藍選民部分，也得到38.9%的泛藍選民支持，壓過許明財的33.7%與12.1%。

洪耀福受訪時表示，林智堅市長在這3年半的表現有目共睹，得到全體市民的共同肯定與支持，這在過去藍大綠小的竹市是非常不容易的一件事，證明市民會選擇一位肯做事、會做事的市長；至於謝文進的參選，洪耀福表示基層多少一定會有影響，但是如果謝議長為了參選而向吳敦義與國民黨靠攏，相信選民會做出最明智的選擇。