NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈速食、超商搶商機　漸層氣泡飲搶客粗心鬧人命！小女童活活悶死在車內凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈新日光股東會〉三合一後電池將以自用為主 模組產能

鉅亨網2018/06/20 11:39
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

太陽能電池廠新日光 (3576-TW) 今 (20) 日召開股東會，新日光董事長洪傳獻表示，聯合再生能源成立後，未來電池業務只是確保模組需要的料源，電池將轉為自用為主，模組產能將持續拉大、電池產能則持續縮小，目標 3 年後模組產能可達 5GW(十億瓦)、電池產能則縮減至 3GW。

洪傳獻強調，聯合再生能源成立後，營收與獲利主要都將來自模組與系統業務，而由於電池自用成本較外售來得低，未來電池業務只是確保模組需要的料源，也就是說，未來電池將轉為自用為主，面對外部環境競爭，受到的影響將相對較少。

目前三合一 (新日光、昱晶、昇陽科) 電池產能共約 4GW，其中超過 2.2GW 為高效 PERC 產能，洪傳獻表示，未來 2 年內仍會持續銷售電池，盼能將電池業務虧損逐步縮小，但未來電池產能絕不會再擴充，也會將透過設備折舊等方式，將缺乏競爭力的電池產能逐步淘汰，目標 3 年內電池產能剩 3GW。

未來聯合再生能源營運動能主要來自模組與系統業務，目前三合一模組產能約 800MW(百萬瓦)，洪傳獻表示，預計 3 家公司合併後，今年底前模組產能將達到 1.1GW，3 年後目標為 5GW，也就是約 2GW 的模組產能將對外銷售。整體而言，洪傳獻指出，三合一後將採漸進式營運模式，模組產能持續拉大、電池產能則是持續縮小。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字新日光洪傳獻聯合再生能源電池模組太陽能三合一聯合再生產能headline
日本央行會議紀錄：僅1位委...〈統一股東會〉羅智先：現代...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan