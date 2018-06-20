〈新日光股東會〉三合一後電池將以自用為主 模組產能

洪傳獻強調，聯合再生能源成立後，營收與獲利主要都將來自模組與系統業務，而由於電池自用成本較外售來得低，未來電池業務只是確保模組需要的料源，也就是說，未來電池將轉為自用為主，面對外部環境競爭，受到的影響將相對較少。

太陽能電池廠新日光 (3576-TW) 今 (20) 日召開股東會，新日光董事長洪傳獻表示，聯合再生能源成立後，未來電池業務只是確保模組需要的料源，電池將轉為自用為主，模組產能將持續拉大、電池產能則持續縮小，目標 3 年後模組產能可達 5GW(十億瓦)、電池產能則縮減至 3GW。

目前三合一 (新日光、昱晶、昇陽科) 電池產能共約 4GW，其中超過 2.2GW 為高效 PERC 產能，洪傳獻表示，未來 2 年內仍會持續銷售電池，盼能將電池業務虧損逐步縮小，但未來電池產能絕不會再擴充，也會將透過設備折舊等方式，將缺乏競爭力的電池產能逐步淘汰，目標 3 年內電池產能剩 3GW。

未來聯合再生能源營運動能主要來自模組與系統業務，目前三合一模組產能約 800MW(百萬瓦)，洪傳獻表示，預計 3 家公司合併後，今年底前模組產能將達到 1.1GW，3 年後目標為 5GW，也就是約 2GW 的模組產能將對外銷售。整體而言，洪傳獻指出，三合一後將採漸進式營運模式，模組產能持續拉大、電池產能則是持續縮小。