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中央社

百米9秒97 中國謝震業成為亞洲新飛人

中央社2018/06/20 11:35
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社台北20日電）中國大陸短跑選手謝震業今天凌晨在法國一場男子100公尺賽事，跑出9秒97的佳績，刷新日本好手桐生祥秀保持的9秒98紀錄，成為亞洲新飛人。

2018年亞洲運動會8月將在印尼雅加達登場，謝震業將在100公尺、200公尺兩個項目，成為「台灣最速男」楊俊瀚的頭號勁敵。兩人正處顛峰，對決精彩可期。

根據法國蒙特勒伊田徑賽（Meeting de Montreuil）大會公布，謝震業今天凌晨在男子100公尺跑出9秒97奪冠，當時風速為每秒順風0.9公尺，未超過規定的順風2公尺。這項紀錄可望獲得國際田徑總會（IAAF）認可。

綜合陸媒報導，謝震業跑出9秒97，不僅打破蘇炳添在2015年締造的9秒99中國大陸紀錄，更超越日本好手桐生祥秀去年締造的9秒98（每秒順風1.8公尺）成為亞洲新飛人，也是跑進10秒內的第3位黃種人。他過去最好成績是10秒04。

謝震業的紀錄獲得國際田徑總會認可後，將可排入今年男子100公尺最快成績的第9位。目前世界紀錄是「牙買加閃電」波特（Usain St Leo Bolt）於2009年締造的9秒58。

報導指出，正處於顛峰的謝震業，上月20日才以20秒16打破自己保持的200公尺中國大陸紀錄；短短一個月連破兩項紀錄，已經成為中國大陸男子短跑的頭號選手，不過他還需要一個世界大賽的好名次來證明自己。

台灣短跑好手楊俊瀚16日才在日本大學田徑公開賽男子100公尺決賽跑出10秒11佳績，打破自己保持的全國紀錄。楊俊瀚也是200公尺全國紀錄保持人，成績是20秒33。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070620

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