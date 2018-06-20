NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈速食、超商搶商機　漸層氣泡飲搶客粗心鬧人命！小女童活活悶死在車內凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

央行21日理監事會 利率可望連8凍

中央社2018/06/20 11:40
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北20日電）央行明天將召開第二季理監事會，金融人士預期，近期新台幣走弱雖給央行操作空間，但美中貿易戰升溫、市場尚無做好心理準備下，估利率可望連8凍，至於最快升息時點應落在9月。

美中貿易戰升溫，外資昨天在股匯市上演大逃殺，新台幣以30.186元兌1美元作收，重貶1.84角，創近1年半最大單日貶幅，且兩大外匯市場成交量暴增至26億美元，亦創近3年最大量；此外，新台幣已連8個交易日走貶，累計貶值達4.48角，且今天仍以小貶開出，盤中雖一度反轉走升，但尾盤是否能終止貶勢，仍待觀察。

外匯交易員表示，外資在股匯市大舉撤出，雖然季底有出口商拋匯，但無法擋住資金匯出力道，隨著美國今年可望升息4次，在台美利差進一步擴大下，新台幣貶值態勢已經確立，短線上有機會測試30.5元關卡。

不過，市場人士認為，近期新台幣兌美元走弱，雖讓央行的貨幣政策有一定程度的操作空間，但要央行在這次理監事會宣布升息，機率仍是「微乎其微」。元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉指出，央行是否升息，必須看三大要素，包含經濟好不好、通膨高不高，以及當前匯率。

顏承暉說，目前國內外經濟表現都呈現復甦態勢，但在國內通膨方面，雖有較之前成長，但主要是菸稅調漲的遞延效果，整體而言通膨仍低。而在匯率方面，新台幣與新興市場貨幣近期走弱，並非是央行擴大寬鬆，而是包含美中貿易戰、中國經濟成長趨緩等其他因素所致，因此央行保持謹慎態度，維持相對弱勢台幣，在市場充滿不確定性的氣氛下，仍有助於廠商維持出口競爭力。

此外，銀行主管亦指出，央行若有意升息，勢必透過公開市場操作，提前與市場溝通，讓市場做好心理準備，然而截至目前為止，市場並未有央行即將升息的預期。若央行提前在這次理監事會議宣布升息，恐引發市場不安，這也有違央行總裁楊金龍的「維穩」基調，「如果在9月升息，至少央行有3個月的時間可以和市場溝通」。

匯銀人士也表示，央行日前公布第一季理監事會議議事錄摘要，有理事認為，當通膨率逾2%時，宜審慎考量是否調整利率政策。目前通膨雖增溫，但離2%門檻仍有一段距離，且觀察近期金融業隔夜拆款利率變動不大，因此明天宣佈升息的機率仍低，利率可望連8凍。（編輯：楊凱翔）1070620

IMD數位競爭力評比 台灣...林子偉猛打賞 單場3安又開轟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan