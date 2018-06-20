IMD數位競爭力評比 台灣排全球第16亞太第5

（中央社記者潘姿羽台北20日電）據瑞士洛桑管理學院（IMD）2018世界數位競爭力調查評比，台灣在全球63個主要經濟體排名第16，較去年退步4名，但在亞太地區仍排名第5，且表現優於日本及中國大陸。

瑞士洛桑管理學院19日發布2018世界數位競爭力調查評比，2018年數位競爭力排名第一的國家由美國拿下，新加坡居次，第3名至第5名依序為瑞典、丹麥、瑞士。

若與亞太國家及地區相比，台灣排名亞太第5，次於新加坡、香港、澳洲、南韓，優於日本、中國大陸、泰國。

台灣排名雖較去年退步4名、來到第16名，但國發會說明，台灣不是聯合國會員，許多國際評比機構不易取得台灣的官方統計數字，這次評比主要指標「適應態度」中的細部指標「擁有智慧手機」就一口氣從去年第5名掉到今年第27名，與一般認知有極大落差。