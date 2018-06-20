NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈速食、超商搶商機　漸層氣泡飲搶客粗心鬧人命！小女童活活悶死在車內凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

台中捷運綠線電聯車採自動駕駛 持續測試

中央社2018/06/20 11:40
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中捷運綠線將於年底試運轉，台中市交通局今天表示，未來將採用無人駕駛自動列車，目前正密集進行各路線自動駕駛電聯車的測試中。

交通局長王義川指出，台中捷運綠線將於年底啟動試運轉，目前密集進行各路線自動駕駛電聯車的測試中，未來上路後將是台灣繼台北捷運文湖線後，第二條採用無人駕駛自動列車的捷運。

王義川表示，捷運綠線採用目前軌道運輸最先進的通訊式列車控制技術（CBTC），讓電聯車行進時，藉由無線通訊方式依預定班表行進及停靠，並利用軌道信標自動定位座標系統，將電聯車控制於移動式閉塞區間，維持安全的行車間距，形成移動式保護網。

台中捷運綠線電聯車自動駕駛時，王義川指出，列車的行車資訊與指令透過車載天線與軌道旁的無線基地台來傳遞訊號，最終由北屯機廠行控中心的控制人員利用列車控制系統，執行各項操作與保護動作，並透過自動列車監視系統，監控電聯車的行駛狀況。

當一列電聯車在啟動自動駕駛前，王義川說，必須先輸入列車辨識系統，才能啟動自動駕駛，接續則再確認軌道淨空、路徑開通正確；而在電聯車行駛期間，也會持續注意設備燈號、軌道狀態，以確保安全，除非遭遇特殊情況，控制員才會改為人為控制。

王義川強調，無人駕駛是全世界的趨勢潮流，台中準備好與國際接軌，捷運的自動駕駛就是最好的典範，電聯車自動駕駛經由電腦計算行車速度，加減速較手動駕駛來得平穩、舒適，而且比人為判斷及操作來得快速與安全，引領台中邁向新的國際交通視野。（編輯：劉政權）1070620

IMD數位競爭力評比 台灣...林子偉猛打賞 單場3安又開轟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan