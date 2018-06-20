駁斥抹黑 侯友宜：勿錯估我的戰鬥意志

（中央社記者林長順新北20日電）面對文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，近來外界以不實資料惡意扭曲及攻擊他跟他的家人，不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果，更不要錯估他的戰鬥意志。

侯友宜上午到永和台北菠爾社區參訪智能設施，他接受媒體訪問時做上述表示。

侯友宜指出，文化大學宿舍自台北市政府陳水扁時代到柯文哲時代都是合法使用，一些議員及談話性節目不斷提出不實資料，抹黑他及他的家人。面對惡意的扭曲及攻擊，他認為不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果，更不要錯估他的戰鬥意志。