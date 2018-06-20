二十四節氣食譜／夏至其實不是最熱的！

有上過自然課的你們一定都知道在夏至這天太陽直射北回歸線，北半球接收到的光最多，因此夏至這天是全年白天最長、黑夜最短的一天。有句關於夏至的俗諺：「夏至，愛呷不愛去」，意思是夏至這個節氣熱到讓人頭暈目眩，整天只想慵懶待在家，就算有好友要請你吃大餐，你也不想出門跟熱辣辣的太陽「肉搏」；儘管夏至已經讓人熱到失去鬥志，但最熱的小暑還沒到呢！

過了夏至後，太陽逐漸南移，陰氣也漸漸增加，《易經》中寫道：「夏至一陰生，冬至一陽生」，夏至即陰長陽消的開始。

古代會過「夏至節」，在清代之前夏至還是國定假日，在這天大家會在身上掛起香包驅蟲避邪，因此也有人認為夏至是端午節的前身。但夏至不像冬至有比較多特別的習俗（冬至習俗請看→原來冬至還有這種操作？），夏至的習俗較少，有人認為是因為夏至跟端午節總是相差幾天而已，習俗早已通化。

夏至因為新麥剛採收完畢，因此各地有夏至吃麵條的習俗，吃使用新麥製成的麵條象徵「嚐新」、「豐收」，《燕京歲時記》一書中也紀錄了古時俗諺：「冬至餛飩，夏至麵」的民間習俗。另外，根據《楚荊歲時記》的描述，夏至除了吃麵外，也有「吃夏餅」的習俗，和吃麵的緣由一樣，在夏至吃利用剛收成小麥製成的餅，來慶祝豐收！

在台灣，夏至這個時節是「台灣之光」香蕉的盛產期，香蕉的營養價值高，富含蛋白質、碳水化合物、粗纖維、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、鉀等成份，適度食用可促進腸胃蠕動、幫助消化，最近香蕉產量過剩，農民苦哈哈、無語問蒼天，大家可用行動力支持台灣蕉農，健康、便宜又不浪費糧食，一舉數得！

除了香蕉外，愛吃虱目魚的朋友們注意了！這段時間也是高雄外海虱目魚的豐收季，每年在這個時候都可以捕獲滿滿的虱目魚，快到高雄吃虱目魚大餐吧。

台灣高溫悶熱的夏天常常讓人吃不消，各位保庇的好朋友們記得多多補充水分！待在冷氣房雖然涼涼的很舒服，但還是要讓身體適度排汗、排毒，出門前也記得塗上防曬乳，不怕曬黑沒關係，但曬傷就不好了！

資料參考（多看多保庇！）：

二十四節氣－夏至

維基百科－夏至

一歲算來今夕短 古人為何不賀夏至？

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