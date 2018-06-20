杜絕危險交流電焊機 7月起未認證不得販售

（中央社記者余曉涵台北20日電）勞動部今天表示，交流電焊機必須要用自動電擊防止裝置，且7月起製造者或輸入者應將該裝置經勞動部認可的驗證機構實施型式驗證合格，否則不得對外販售。

勞動部今天發出新聞稿表示，交流電焊機是金屬熔接作業的常用設備，因使用不當或未設置自動電擊防止裝置，造成感電傷害事故屢有所聞。

為了積極保障工作者作業安全，阻絕不安全交流電焊機流入國內市場，勞動部7月起從源頭防止機械類產品的風險衍生危害。

勞動部職業安全衛生署指出，今年2月14日公告指定交流電焊機用自動電擊防止裝置，從7月1日起製造者或輸入者，應將該裝置經勞動部認可的驗證機構實施型式驗證合格，以確保其符合CNS 4782電擊防止裝置國家標準，張貼型式驗證合格標章及取得邊境管制輸入通關證號代碼後，才能產製運出廠場或輸入國內市場。