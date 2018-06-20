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竹市選情震撼彈　外傳藍營將改推謝文進取代許明財

記者陳志偉／新竹報導2018/06/20 12:10
▲洪耀福斷言吳敦義會拔掉已提名的前市長許明財，讓綠轉藍的議長謝文進取而代之。（圖／陳志偉攝，2018.06.20）
▲洪耀福斷言吳敦義會拔掉已提名的前市長許明財，讓綠轉藍的議長謝文進取而代之。（圖／陳志偉攝，2018.06.20）

民進黨秘書長洪耀福昨日斷言，國民黨主席吳敦義會拔掉已徵召提名的前市長許明財，讓綠轉藍的市議會議長謝文進取而代之，這帖藥方看似凶猛，但對藍營基層是傷口撒鹽，畢竟用民調低的謝文進換掉民調高的許明財，除讓藍營陷入飲鴆止渴之譏，正當性也不足。

民調高的林為洲在新竹縣長提名被「做掉」，國民黨在新竹市長的提名也傳出變數；對從政同志來說，黨中央本是堅強的後盾，後者還要協助排除阻礙，但在吳敦義主持的新竹選局，卻整個亂了套。

謝文進何許人也？他的出身本有爭議，除是民進黨立院總召柯建銘的長期戰友，謝文進還在2016大選擔任蔡英文的竹市後援會長。吳敦義洗臉立委林為洲，「看看他過去的記錄，看一下就知道」，以不忠為由「做掉」林的縣長路；面對同樣由綠轉藍謝文進，不知吳敦義如何說服國民黨基層，不去看看謝文進過去力挺民進黨的紀錄。

吳主席不惜槓上馬英九，痛斥林為洲是變色龍，為藍營樹立一座貞節牌坊。如果國民黨和謝文進眉來眼去，陣前換將，無疑是用昨日的吳主席打臉今天的吳主席，這是拔財的第一個不正當。

拔財的第二個不正當，是謝文進雖然從政20幾年，始終是傳統樁腳政治的代表人物，謝的民調始終在個位數，比國民黨提名人許明財還要低，卻被藍營視為可合力一搏的好手；民調低的整合高的，這和所謂複製「柯P模式」、「白色力量」天差地遠。如果吳主席和謝文進做了魔鬼的交易，流言蜚語的殺傷力，將隨林為洲的堅持發酵下去，進一步加深藍營基層的不滿。

一方面是「做掉」林為洲與結盟謝文進的標準不一，另方面是引來出賣黨魂之譏。如果吳主席為了自己的2020，轉彎攜手過去的政敵，難保不會為藍營帶來飲鴆止渴的災難。

關鍵字民進黨秘書長洪耀福吳敦義許明財議長謝文進民進黨立院總召柯建銘立委林為洲
大雨路損　嘉縣境內多處公路坍方竹市選情三方爭霸　林智堅穩定領先

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