竹市選情震撼彈　外傳藍營將改推謝文進取代許明財

民進黨秘書長洪耀福昨日斷言，國民黨主席吳敦義會拔掉已徵召提名的前市長許明財，讓綠轉藍的市議會議長謝文進取而代之，這帖藥方看似凶猛，但對藍營基層是傷口撒鹽，畢竟用民調低的謝文進換掉民調高的許明財，除讓藍營陷入飲鴆止渴之譏，正當性也不足。
民調高的林為洲在新竹縣長提名被「做掉」，國民黨在新竹市長的提名也傳出變數；對從政同志來說，黨中央本是堅強的後盾，後者還要協助排除阻礙，但在吳敦義主持的新竹選局，卻整個亂了套。
謝文進何許人也？他的出身本有爭議，除是民進黨立院總召柯建銘的長期戰友，謝文進還在2016大選擔任蔡英文的竹市後援會長。吳敦義洗臉立委林為洲，「看看他過去的記錄，看一下就知道」，以不忠為由「做掉」林的縣長路；面對同樣由綠轉藍謝文進，不知吳敦義如何說服國民黨基層，不去看看謝文進過去力挺民進黨的紀錄。
吳主席不惜槓上馬英九，痛斥林為洲是變色龍，為藍營樹立一座貞節牌坊。如果國民黨和謝文進眉來眼去，陣前換將，無疑是用昨日的吳主席打臉今天的吳主席，這是拔財的第一個不正當。
拔財的第二個不正當，是謝文進雖然從政20幾年，始終是傳統樁腳政治的代表人物，謝的民調始終在個位數，比國民黨提名人許明財還要低，卻被藍營視為可合力一搏的好手；民調低的整合高的，這和所謂複製「柯P模式」、「白色力量」天差地遠。如果吳主席和謝文進做了魔鬼的交易，流言蜚語的殺傷力，將隨林為洲的堅持發酵下去，進一步加深藍營基層的不滿。
一方面是「做掉」林為洲與結盟謝文進的標準不一，另方面是引來出賣黨魂之譏。如果吳主席為了自己的2020，轉彎攜手過去的政敵，難保不會為藍營帶來飲鴆止渴的災難。