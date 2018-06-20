竹市選情震撼彈　外傳藍營將改推謝文進取代許明財

民進黨秘書長洪耀福昨日斷言，國民黨主席吳敦義會拔掉已徵召提名的前市長許明財，讓綠轉藍的市議會議長謝文進取而代之，這帖藥方看似凶猛，但對藍營基層是傷口撒鹽，畢竟用民調低的謝文進換掉民調高的許明財，除讓藍營陷入飲鴆止渴之譏，正當性也不足。

民調高的林為洲在新竹縣長提名被「做掉」，國民黨在新竹市長的提名也傳出變數；對從政同志來說，黨中央本是堅強的後盾，後者還要協助排除阻礙，但在吳敦義主持的新竹選局，卻整個亂了套。

謝文進何許人也？他的出身本有爭議，除是民進黨立院總召柯建銘的長期戰友，謝文進還在2016大選擔任蔡英文的竹市後援會長。吳敦義洗臉立委林為洲，「看看他過去的記錄，看一下就知道」，以不忠為由「做掉」林的縣長路；面對同樣由綠轉藍謝文進，不知吳敦義如何說服國民黨基層，不去看看謝文進過去力挺民進黨的紀錄。