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中央社

民眾對景氣看法連4個月降 創17個月新低

中央社2018/06/20 11:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北20日電）國泰金控今天公布最新「國民經濟信心」調查結果，雖然景氣對策信號連續3個月綠燈，但民眾景氣現況樂觀指數卻連4個月下降，創近17月低點。

國泰金表示，根據調查結果顯示，6月民眾景氣現況樂觀指數雖連4個月下降至-28.1，來到近17個月低點，展望未來的樂觀指數也降至-29.6，創下近30個月新低，所幸兩者的降幅均為4個月以來最小。

至於就業現況與展望依舊保守，分別下降到近10個月與近16個月低位水準，薪資上漲預期結束連續5個月下滑，呈現基本持平，顯示民眾對景氣及勞動市場的看法略為保守；此外，大額消費意願指數滑落至-0.7，來到近9個月低點，耐久財消費意願同步下滑，整體民眾消費意願降低。

國泰金調查，6月民眾認為2018年經濟成長率超越2%的比例為75%，相較5月增加，經濟成長率的平均預期值則為2.3%，較5月上升，低於主計總處的預估值2.6%，有80%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.1%，平均預期值1.30%，也低於主計總處的預估值1.49%。

國泰金表示，因應油價上漲，調查結果顯示，有55.1%的民眾完全不考慮改搭公共運輸工具，26.8%的民眾目前已搭乘公共運輸工具，僅有6.9%的民眾在油價漲超過1成的情況下就會改搭公共運輸工具，若油價漲超過3成，改搭公共運輸工具的民眾比重提高至18.1%。

此外，為因應油價上漲，有28.7%的民眾會先刪減衣服鞋子、化妝品等消費，24.3%的民眾會先降低旅遊支出，20.7%的民眾會先減少各類餐飲消費，17.5%的民眾則會先節省3C產品的消費。（編輯：黃國倫）1070620

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